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09 марта 2020, понедельник, 08:40 924 Карта
Мир 2020-03-09T08:40:05+02:00
Українські Новини
В Италии за сутки коронавирусом заболели почти 1,5 тыс. человек. Данные на 9 марта

В Италии за сутки коронавирусом заболели почти 1,5 тыс. человек. Данные на 9 марта

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Китайский коронавирус, коронавирус в Италии
Карта коронавируса. Данные: South China Morning Post
Карта коронавируса. Данные: South China Morning Post

Количество новых случаев заражения китайским коронавирусом, из-за которого ВОЗ решила направить миссию в Украину, по всему миру достигло 109 270 случаев. Об этом свидетельствуют данные South China Morning Post.

Так, согласно данным, количество новых случаев заражения по сравнению с 8 марта, составляет 3 112 человек.

Также количество жертв коронавируса увеличилось до 3 816 человек (222 человека за сутки). 

В Китае коронавирусом заразились уже 80 735 человек (80 новых случаев за сутки), а погибли 3119 человек (22 человека за сутки).

В Южной Корее заболеваемость растет немного быстрее и за сутки здесь количество новых случаев насчитывает 248 человек, всего 7382 случая в стране.

Инфографика коронавируса. Фото: South China Morning PostИнфографика коронавируса. Фото: South China Morning Post

А в Италии количество зараженных растет стремительнее, чем в Южной Корее и приближается ко второму месту после Китая с 7 375 заболевшими (за сутки 1492 новых случая), погибли 366 человек.

Отметим, что в Иране коронавирус также стал распространяться активнее и количество случаев заражения уже достигло 6 566, а погибших - 194 человек.

Счетчик коронавируса. Фото: South China Morning PostСчетчик коронавируса. Фото: South China Morning Post

Количество людей, которых вылечили от коронавируса, составляет 62 176.

Как сообщали Українські Новини, в ВОЗ заявили, что коронавирус продолжит распространяться по миру и летом

Также Трамп сомневается в правдивости статистики по коронавирусу, и не видит смысла обращаться к врачу. 

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