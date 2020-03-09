В Италии за сутки коронавирусом заболели почти 1,5 тыс. человек. Данные на 9 марта

Так, согласно данным, количество новых случаев заражения по сравнению с 8 марта, составляет 3 112 человек.

Также количество жертв коронавируса увеличилось до 3 816 человек (222 человека за сутки).

В Китае коронавирусом заразились уже 80 735 человек (80 новых случаев за сутки), а погибли 3119 человек (22 человека за сутки).

В Южной Корее заболеваемость растет немного быстрее и за сутки здесь количество новых случаев насчитывает 248 человек, всего 7382 случая в стране.

Инфографика коронавируса. Фото: South China Morning Post

А в Италии количество зараженных растет стремительнее, чем в Южной Корее и приближается ко второму месту после Китая с 7 375 заболевшими (за сутки 1492 новых случая), погибли 366 человек.

Отметим, что в Иране коронавирус также стал распространяться активнее и количество случаев заражения уже достигло 6 566, а погибших - 194 человек.

Счетчик коронавируса. Фото: South China Morning Post

Количество людей, которых вылечили от коронавируса, составляет 62 176.

Как сообщали Українські Новини, в ВОЗ заявили, что коронавирус продолжит распространяться по миру и летом.

Также Трамп сомневается в правдивости статистики по коронавирусу, и не видит смысла обращаться к врачу.