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  • Такої ціни давно не було: через коронавірус тури з України подешевшали
09 березня 2020, понеділок, 07:00 52
Економіка 2020-03-09T09:45:01+02:00
Українські Новини
Такої ціни давно не було: через коронавірус тури з України подешевшали

Такої ціни давно не було: через коронавірус тури з України подешевшали

Ярина Вацяк
Туризм, тури в Єгипет, Коронавірус, туркомпанії
Єгипет. Фото: pixabay.com
Єгипет. Фото: pixabay.com

Ціни на тури з України на масові напрямки, такі, як Єгипет, на ближні дати просіли в той час, як туристична галузь в світі може втратити близько 1,7 трлн доларів, а туроператори в Україні несуть збитки через коронавірус.

В туркомпанії TUI Ukraine на певні напрямки (зокрема, Єгипет) зафіксували збільшення продажів порівняно з даними минулого року. Це пояснюють акційними умовами на раннє бронювання. Що стосується замовлення турів безпосередньо на травневі свята, зниження вартості навряд чи варто очікувати, що з усіх трьох місяців весни, станом на сьогодні, травень продається найкраще, пише "24 канал".

Приклад Єгипту наводять і в мережі "Поїхали з нами", адже це – найбільш масовий напрямок для зими. Тут зараз, якщо говорити про найближчі дати, ціни низькі, і, зі слів виконавчого директора мережі, такого рівня вартості вже давно не було. З цієї причини тут не спостерігається якогось різкого спаду продажів на популярні напрямки.

"Коли люди панікують, вони роблять не зовсім правильні речі – якщо бронювати літній відпочинок за кілька місяців, то ціни будуть набагато вищі, ніж зараз. Кожен рік так відбувається і цей рік не буде винятком. Спалах коронавірусу ближче до літа піде на спад – як будь-який вірус, пов'язаний з грипом або якимось інфекційним захворюванням – це логічно", – пояснює Олег Кулик.

Загальну картину щодо травневих свят підтверджує і виконавчий директор Української асоціації туристичних агентств Павло Григораш: тут нових заявок небагато (порівняно з минулим роком), проте кількість ануляцій на цей період мінімальна.

"По-перше, до травневих свят ще є досить багато часу. По-друге, цей період вважається "високим сезоном", відповідно, штрафи за скасування вищі, ніж на інші дати", – пояснює фахівець.

Власне тому, за його словами, поки не можна говорити про зниження вартості путівок на цей період на ринку.

Як повідомляли Українські Новини, МАУ пропонує безкоштовно змінити дату вильоту пасажирам, які планували здійснити політ з України в Італію. Водночас SkyUp припинила рейси в Турин (Італія) через спалахи коронавірусу.

Крім того, масово скасовує рейси в Італію лоукостер Wizz Air.

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