Из-за коронавируса туризм в мире может потерять $1,7 трлн. В Украине заявок на туры уменьшилось на треть

Коронавирус становится глобальной проблемой для многих отраслей, туристический бизнес также столкнулся с растущей угрозой. Многие китайские путешественники, которые способствовали расширению отрасли, уже сидели дома после того, как правительство заблокировало десятки миллионов людей и запретило продажу путевок. Это опустошило казино Макао, расчистило пляжи по всей Юго-Восточной Азии и устранило очереди за пределами бутиков Louis Vuitton в Париже. Также отменено 90% бронирований в Рыме.

Теперь не только китайцы сидят дома. Немцы и бельгийцы переосмысливают лыжные поездки в Италию. Японцы отменяют визиты на Бали. По оценке Всемирной туристической организации ООН, на карту поставлен доход в размере 1,7 трлн. долларов США, полученных международным туризмом в 2018 году, пишет Bloomberg.

Убытки туристической отрасли упали до уровня 2001 года, когда случился теракт 11 сентября в США.

В Украине с момента вспышки коронавируса также стали несколько осторожнее планировать зарубежные поездки. Отмену туров часто мотивируют ослабленным иммунитетом и страхом за себя и родных.

Как рассказал в комментарии сайту "24 канала" исполнительный директор Украинской ассоциации туристических агентств Павел Григораш, количество новых заявок в целом уменьшилось на 25-30%. Кроме того, люди из-за панических настроений чаще аннулируют ранее забронированные туры. При этом, если речь идет о ближних датах, размер штрафа за отмену иногда достигает 100% стоимости.

По словам специалиста, это касается фактически всех направлений, в основном – Европа и Азия. Люди объясняют это тем, что не хотят рисковать.

Дизайнер из Киева Елена Журавель – одна из тех, чьи планы по заграничной поездке разрушила вспышка коронавируса. Она рассказывает: в апреле с коллегой собиралась лететь в Милан на ежегодную интерьерную выставку Salone del Mobile. Само мероприятие из-за вспышки вируса перенесли на лето, однако Елена отмечает: даже если бы этого не произошло – не летела бы.

"Это – очень большое скопление народа. За 5 дней выставку посещает до 500-600 тыс. человек... И я понимаю, что при таких обстоятельствах не факт, что мне сможет кто-то вовремя оказать медицинскую помощь, если я заболею. Я не уверена, будет ли там возможность обратиться к врачу, именно поэтому решила не лететь. И второй момент – пустят ли меня потом домой", – объясняет дизайнер свой выбор.

Как говориться в материале Bloomberg, Многие деловые путешественники, которые обычно восполняют слабость туристической индустрии в зимние месяцы, тоже остаются дома, поскольку такие компании, как Facebook Inc. и Google, проводят вместо личных встреч веб-трансляции. Такие компании, как L’Oreal SA, Nestle SA и Cargill Inc., приостановили поездки сотрудников по всему миру на ближайшие недели. Власти прекратили проведение торговых ярмарок, которые могли бы привлечь сотни тысяч людей в Берлин, Женеву и Барселону, а культурный фестиваль на Гавайях в Фестпаке был отменен.

Глобальная ассоциация деловых поездок говорит, что коронавирус может обойтись индустрии в около 47 миллиардов долларов в месяц.

В пресс-службе туристической компании TUI Ukraine сайту "24 канала" рассказали, что изменения на рынке действительно есть, но они касаются скорее не количества заказов, а направлений бронирования. Есть единичные случаи отмены предварительно забронированных туров, в основном в Италию на ближайшие даты. Однако аннуляций гораздо меньше, чем компания могла прогнозировать.

"Туристы, условно, разделились на две группы. Первые внимательно следят за новостями, анализируют информацию и в ближайшее время никуда не собираются, переносят отпуск на лето-осень. Вторые – ищут горящие туры и лучшие цены на ближайшие даты, в частности, в теплые страны", – объясняют ситуацию в TUI Ukraine.

Также в пресс-службе компании отметили, что на этот период все же ожидали больший спрос, чем есть сейчас по факту. Особенно существенно уменьшилось количество бронирований в последние дни – когда появилась информация о зафиксированном случае коронавируса в Украине.

Подобная ситуация и в других популярных туристических агентствах. Так, директор сети агентств "Поехали с нами" Олег Кулик констатирует: если в момент вспышки вируса в Китае, в начале года, количество заказов значительно не изменилось, то в феврале – наоборот. Особенно во второй половине. Относительно отмены бронирований, их немного – большинство людей, которые уже заплатили, ничего не аннулируют. Исключением является разве что Италия, где зафиксирована наибольшая в Европе вспышка коронавируса. Эту же страну фактически перестали бронировать на лето.

CEO туроператора Join UP! Дмитрий Сероухов также рассказал, что сейчас конкретные цифры озвучивать рано, однако уже точно можно говорить о том, что рынок сильно "просел" – и у нас, и в других странах.

"В сложившихся условиях мы вынуждены реагировать оперативно и сейчас находимся в процессе изменения наших полетных программ. Например, несколько дней назад приняли решение об отмене рейсов в Турин", – говорится в комментарии.

Как сообщали Українські Новини, МАУ бесплатно поменяет дату вылета в Италию.

Тем временем, авиакомпания SkyUp намерена приостановить рейсы в Турин (Италия) из-за вспышки коронавируса Covid-19 в Италии с 5 марта, также массово отменяет рейсы в Италию Wizz Air.