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08 марта 2020, воскресенье, 23:59 255
Экономика 2020-03-09T00:06:51+02:00
Українські Новини
Страховка от коронавируса и замена туров: как работают украинские туроператоры в условиях эпидемии

Страховка от коронавируса и замена туров: как работают украинские туроператоры в условиях эпидемии

Ярина Вацяк
Туроператоры, Туры, Коронавирус, Туризм в Украине, отмена туров
Отдых. Фото: pixabay
Отдых. Фото: pixabay

В то время, как из-за коронавируса туристическая отрасль в мире может понести убытки в 1,7 трлн долларов, украинские туроператоры также теряют прибыль из-за меньшего количества ранних бронирований, а также из-за отказа от уже забронированных туров

Оценивать риски и расходы для туристических агентств пока трудно. Но, по словам Павла Григораша, даже то, что сейчас, например, в Египет туры – очень дешевые (не в последнюю очередь из-за спада продаж), убытки точно есть, пишет "24 канал".

"Туроператоры рассчитывают полетные программы, исходя из запланированных объемов продаж. Сейчас объемы продаж снизились, а количество рейсов не изменилось. И, чтобы закрывать места на рейсах, надо снижать цену. Соответственно, на этом туроператоры сейчас могут нести убытки", – пояснил специалист.

Олег Кулик в свою очередь отмечает: убытки наблюдаются скорее из-за того, что спрос на раннее бронирование, например, на лето, уменьшился. На ближайшие даты, если брать тот же Египет, снижение спроса – незначительное и особо не влияет на деятельность.

Кроме того, туристические компании предлагают различного рода гарантии, чтобы люди не остались ни с чем в случае возможной вспышки вируса в стране, которую собрались посещать. Например, Join UP! в случае непредвиденных обстоятельств может предлагать замену направления или же "страховку от коронавируса" (предполагает компенсацию финансовых потерь в случае невозможности полететь в страну, где объявлена эпидемия, а также в случае, если туриста сняли с рейса с диагнозом коронавирус).

TUI Ukraine об убытках не говорит, однако здесь отмечают, что держат руку на пульсе.

"Мы готовы оперативно реагировать, согласно рекомендациям Минздрава Украины. Также TUI Ukraine вернет 100% средств в случае вынужденной аннуляции тура по причине зафиксированной эпидемии в посещаемой стране. Все решения мы будем принимать в индивидуальном порядке по каждой заявке... Компания будет отменять рейсы, если мы будем чувствовать потенциальную опасность для своих туристов", – сообщили в пресс-службе TUI Ukraine.

Как сообщали Українські Новини, в Риме отменено 90% бронирований.

Тем временем, массово отменяет рейсы в Италию Wizz Air, а также SkyUp приостановила рейсы в Турин (Италия) из-за вспышки коронавируса Covid-19 в Италии с 5 марта.

Кроме того, МАУ предлагает пассажирам, которые планировали совершить полет из Украины в Италию, бесплатно изменить дату вылета.

 

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