Из-за коронавируса Wizz Air массово отменяет рейсы в Италию: что делать пассажирам

В то время, как туристы массово отменяют брони в Риме, венгерский лоукост Wizz Air вносит значительные изменения в расписание полетов в Италию в связи с распространением коронавируса COVID-19 с 11 марта по 2 апреля.

Изменения коснутся рейсов в Италию из Польши, Литвы, Латвии и других стран, пишет Lowcost Avia.

На большинстве направлений Wizz Air отменит часть рейсов и уменьшит частоту полетов в Италию до одного рейса в неделю (даже если до этого авиакомпания выполняла 2-6 рейсов в неделю).

Отмечается, что прямых рейсов между Украиной и Италией Wizz Air не выполняет, но многие украинцы летают в Италию из Украины рейсами Wizz Air и Ryanair с пересадкой в ​​Польше или Литве.

Из Польши в Италию отменены рейсы на некоторые даты в период с 11 марта по 2 апреля на следующие направления: из Варшавы в Милан, Рим, Неаполь, Болонью, Турин, Катанию, Бари, Верону, из Катовице в Милан и Рим, из Кракова в Рим и Катанию, из Гданьска в Милан.

Авиакомпания Wizz Air пока не делала официальных анонсов в связи с отменой большинства рейсов в Италию, а на Facebook-странице можно найти ответы такого типа: "В связи с эпидемией много рейсов в Италию отменено. Вы получите email с информацией о изменениях даты/направления или возврата"

Пока нет запрета на выполнение рейсов в Италию, следовательно, авиакомпания отменяет рейсы по собственной инициативе. Если авиакомпания уведомляет вас об отмене рейса менее чем за 14 дней до вылета, то она обязана выплатить большую денежную компенсацию. Итак, Wizz Air отменяет рейсы предстоящих за 14 дней или позже, чтобы избежать дополнительных выплат.

Пассажиры, у которых приобретенные билеты на отмененные рейсы, получат стандартное сообщение с описанием следующих возможностей:

Подтвердить изменения, которые предложила авиакомпания (это может быть изменение даты или конечного пункта назначения)

Изменить рейс самостоятельно

Вернуть средства в размере 120% на счет Wizz (для использования на покупку других билетов Wizz Air)

Вернуть средства на карту, с которой производилась оплата

Как сообщали Українські Новини, количество погибших от коронавируса в Италии возросло до 17 человек.

Ранее МИД подтвердил, что украинка заболела коронавирусом в Италии.