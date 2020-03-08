Страховка від коронавірусу і заміна турів: як працюють українські туроператори в умовах епідемії

Українські туроператори втрачають прибуток через меншу кількість ранніх бронювань, а також через відмову від заброньованих турів в той час, як через коронавірус туристична галузь в світі може зазнати збитки в 1,7 трлн доларів,

Оцінювати витрати і ризики для туристичних агентств в Україні поки складно. Зі слів Павла Григораша, навіть те, що зараз в Єгипет тури – дуже дешеві (не в останню чергу через спад продажів), збитки точно є, пише "24 канал".

"Туроператори розраховують польотні програми, виходячи із запланованих обсягів продажів. Зараз обсяги продажів знизилися, а кількість рейсів не змінилося. І, щоб закривати місця на рейсах, треба знижувати ціну. Відповідно, на цьому туроператори зараз можуть нести збитки", – пояснив фахівець.

Олег Кулик в свою чергу зазначає: збитки спостерігаються швидше через те, що попит на раннє бронювання, наприклад, на літо, зменшився. На найближчі дати, якщо брати той же Єгипет, зниження попиту – незначне і особливо не впливає на діяльність.

Крім того, туристичні компанії пропонують різного роду гарантії, щоб люди не залишилися ні з чим у випадку можливого спалаху вірусу в країні, яку зібралися відвідувати. Наприклад, Join UP! у разі непередбачених обставин може пропонувати заміну напряму або ж "страховку від коронавіруса" (передбачає компенсацію фінансових втрат у разі неможливості полетіти в країну, де оголошено епідемію, а також у разі, якщо туриста зняли з рейсу з діагнозом коронавірус).

TUI Ukraine про збитки не говорить, однак тут зазначають, що тримають руку на пульсі.

"Ми готові оперативно реагувати, згідно з рекомендаціями МОЗ України. Також TUI Ukraine поверне 100% коштів у разі вимушеної ануляції туру з причини зафіксованої епідемії у відвідуваній країні. Всі рішення ми будемо приймати в індивідуальному порядку за кожною заявкою... Компанія буде скасовувати рейси, якщо ми будемо відчувати потенційну небезпеку для своїх туристів", – повідомили в прес-службі TUI Ukraine.

Як повідомляли Українські Новини, у Римі скасовано 90% бронювань.

Тим часом, масово скасовує рейси в Італію Wizz Air а також SkyUp припинила рейси в Турин (Італія) через спалах коронавіруса Covid-19 в Італії з 5 березня.

Крім того, МАУ пропонує пасажирам, які планували здійснити політ з України в Італію, безкоштовно змінити дату вильоту.