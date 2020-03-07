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07 березня 2020, субота, 20:45 6
Суспільство 2020-03-07T21:45:01+02:00
Українські Новини
У нардепа Волошина не знайшли коронавірус

У нардепа Волошина не знайшли коронавірус

Валерия Драгомирова
Олег Волошин, ОПЗЖ, Рада 9 скликання, Коронавірус
Олег Волошин. Фото: zagittya.com.ua
Олег Волошин. Фото: zagittya.com.ua

Дослідження зразків депутата Верховної Ради Олега Волошина ("Опозиційна платформа - за життя") на коронавірусну інфекцію Covid-19 показало негативний результат.

Про це депутат повідомив у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Добру новину повідомив особисто Дмитру Разумкову, який тримав всю цю ситуацію особисто під контролем і взагалі повівся вчора і як прекрасний спікер, і просто як справжня людина", - написав він.

Він додав, що депутати від фракцій "Батьківщина", "Європейська солідарність" і "Голос" проявили себе не в кращому світлі, поширивши паніку з приводу можливого коронавірусу у Волошина.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Волошин зустрічався у Франції з парламентарем, який захворів на коронавірус і лежить в реанімації. Після чого Волошин був у Верховній Раді і навіть виступав.

У зв'язку з цим, колишній глава Офісу президента Андрій Богдан вимагав ввести карнатин у Верховній Раді та "на печерських пагорбах".

Тим часом 7 осіб госпіталізовано через підозру на коронавірус в Чернівцях.

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