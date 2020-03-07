У нардепа Волошина не знайшли коронавірус

Дослідження зразків депутата Верховної Ради Олега Волошина ("Опозиційна платформа - за життя") на коронавірусну інфекцію Covid-19 показало негативний результат.

Про це депутат повідомив у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.



"Добру новину повідомив особисто Дмитру Разумкову, який тримав всю цю ситуацію особисто під контролем і взагалі повівся вчора і як прекрасний спікер, і просто як справжня людина", - написав він.



Він додав, що депутати від фракцій "Батьківщина", "Європейська солідарність" і "Голос" проявили себе не в кращому світлі, поширивши паніку з приводу можливого коронавірусу у Волошина.



Як повідомляли Українські Новини, депутат Волошин зустрічався у Франції з парламентарем, який захворів на коронавірус і лежить в реанімації. Після чого Волошин був у Верховній Раді і навіть виступав.



У зв'язку з цим, колишній глава Офісу президента Андрій Богдан вимагав ввести карнатин у Верховній Раді та "на печерських пагорбах".



Тим часом 7 осіб госпіталізовано через підозру на коронавірус в Чернівцях.