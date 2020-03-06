Украинский депутат встречался во Франции с парламентарием, который заболел коронавирусом и лежит в реанимации

Народный депутат от ОПЗЖ Олег Волошин в конце февраля посетил Францию, где встретился с депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером, который заразился коронавирусом, который в Италии ширится активнее, чем в Китае и Южной Корее, и сейчас находится в реанимации. Об этом сообщает "Европейская правда".

Олег Волошин 27 февраля опубликовал в Facebook сообщение, текст которого сейчас скрыт, однако в СМИ сохранился его скриншот. В нем депутат сообщил, что встречался с французским коллегой.

"Шикарный вид за окном кабинета коллеги из Национальной ассамблеи Жана-Люка Рейтцера, конечно, вызывает зависть, но не отвлекает от главного: подготовки первой четырехсторонней встречи парламентского измерения нормандского формата", - написал Волошин.

Как сообщали Українські Новини, на днях одного из депутатов Франции Жана-Люка-Рейтцера госпитализировали с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".

Из-за коронавируса Макрон перестал пожимать людям руки.

Также сообщалось о том, что во Франции вылечили всех зараженных коронавирусом.