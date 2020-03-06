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06 марта 2020, пятница, 13:50 29
Политика 2020-03-06T13:59:12+02:00
Українські Новини
Богдан требует ввести карантин "на печерских холмах" - в Раде и Кабмине

Богдан требует ввести карантин "на печерских холмах" - в Раде и Кабмине

Ярина Вацяк
Кабмин, Олег Волошин, Верховна Рада, Андрей Богдан, коронавирус в Украине, Коронавирус в Раде
Андрей Богдан. Фото: pravda.com.ua
Андрей Богдан. Фото: pravda.com.ua

Из-за депутата Верховной Рады от фракции "Оппозиционной платформы - За життя" Олега Волошина, контактировавшего с заболевшим коронавирусом депутатом Национальной Ассамблеи Франции Жан-Люком Райтцером и выступавшим в парламенте в пятницу, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан требует ввести карнатин в Верховной Раде, Кабинете министров.

Об этом Богдан написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Народный депутат Украины контактировал с больным короновирусом, а затем принимал участие в заседаниях Верховной Рады. А на заседаниях Верховной Рады были старое и новое правительство, президент и куча других чиновников. Нужно немедленно вводить карантин на Печерских холмах", - написал он.

Как сообщали Українські Новини, контактировавший с заболевшим короновирусом депутат Волошин сегодня был в Раде и даже выступал.

Тем временем в Украине по состоянию на 6 марта на коронавирус проверяют 9 человек, а всего в мире коронавирусной инфекцией заболели 97 975 человек, за сутки - 2 806 человек.

Кроме того, Киевская городская государственная администрация (КГГА) решила ограничить проведение культурно-массовых мероприятий в закрытых помещениях для предупреждения распространения коронавируса Covid-19.

 

 

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