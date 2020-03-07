Мінфін відмовився від розміщення ОВДП після вихідних

В той час фінансисти відзначають, що нерезиденти втратили інтерес до ОВДП з-за негативних очікувань від коронавіруса на зовнішніх ринках і зниження процентних ставок, від розміщення ОВДП 10 березня Міністерство фінансів відмовилося.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

"Міністерство фінансів у зв'язку з високою волатильністю на глобальних ринках капіталу та за результатами проведених консультацій з первинними дилерами повідомляє про те, що 10 березня 2020 аукціони з розміщення ОВДП не будут", - йдеться в ньому.

Подальші аукціони будуть здійснюватися у відповідності з графіком з урахуванням кон'юнктури ринку.

Як повідомляли Українські Новини, раніше банкіри і аналітики прогнозували збереження курсу гривні на рівні 24,3-24,8 UAH/USD у березні.

Тим часом, Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, відповідного середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 2 березня, на 0,47 коп. до 24,5803 UAH/USD.

В той час, як населення збільшило здачу валюти майже в 3 рази, в лютому міжнародні резерви зросли на 1,3% і на 1 березня 2020 року склали 26,6 млрд доларів (в еквіваленті).