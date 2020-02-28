Гривна подросла: каким будет официальный курс нацвалюты в начале весны

Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 2 марта, на 0,47 коп. до 24,5803 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 28-29 февраля-1 марта, на 7,08 коп. до 24,5850 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 10:30 понизился по сравнению с данными на 9:30 на 0,81 коп. до 24,5831 UAH/USD, курс покупки повысился на 0,75 коп. до 24,3069 UAH/USD.

Также недавно Национальный банк Украины ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривен. Они постепенно заменят банкноты старого образца. Но это далеко не все изменения, которые ждут украинцев в банковской системе.