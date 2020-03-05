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05 марта 2020, четверг, 17:44 139
Финансы 2020-03-05T17:49:00+02:00
Українські Новини
В феврале международные резервы выросли на 1,3% до $26,6 млрд

В феврале международные резервы выросли на 1,3% до $26,6 млрд

Сергей Жолобецкий
НБУ, Резервы, Международные резервы
Резервы НБУ в феврале увеличились на $0,3 млрд
Резервы НБУ в феврале увеличились на $0,3 млрд

В то время, как население увеличило сдачу валюты почти в 3 раза, в феврале международные резервы выросли на 1,3% и на 1 марта 2020 года составили 26,6 млрд долларов (в эквиваленте).

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Увеличение международных резервов в феврале обусловлено, прежде всего, сохранением благоприятной ситуации на валютном рынке.

В общем динамику резервов в течение месяца определяли операции НБУ на межбанковском валютном рынке.

Отмечается, что в феврале чистое предложение валюты увеличилось вследствие сохранения на достаточном уровне поступлений от экспорта и одновременного уменьшения спроса на валюту со стороны импортеров из-за более низких цен и потребности в энергоносителях на фоне теплой зимы, а также распространение в мире коронавируса, которое усложнило торговлю и сдерживало международный туризм.

Как результат, объемы покупки валюты НБУ на межбанковском валютном рынке превысили объемы продаж на 689 млн долларов.

Также НБУ пополнял международные резервы в отдельные дни, когда предложение валюты было больше спроса, и купил 734 млн долларов.

В то же время для сглаживания чрезмерных колебаний гривны в сторону обесценения Нацбанк также провел валютную интервенцию по продаже валюты на 45 млн долларов.

Также динамику резервов определяли операции правительства по управлению государственным долгом.

На обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте в общем было направлено 768,8 млн долларов (в эквиваленте).

Из них 417,2 млн долларов выплачено по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированным в валюте, 213,6 млн долларов - по обязательствам правительства и НБУ в пользу Международного валютного фонда (МВФ), а 33,7 млн ​​долларов - по еврооблигациям (ОВГЗ).

Остальные средства уплачены по другим обязательствам перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями.

В то же время в течение месяца правительство привлекло 202,3 млн долларов за счет размещения валютных ОВГЗ.

К тому же динамику определила переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам).

В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 207,2 млн долларов (в эквиваленте).

Текущий объем международных резервов покрывает 4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

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