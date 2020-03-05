В феврале международные резервы выросли на 1,3% до $26,6 млрд

В то время, как население увеличило сдачу валюты почти в 3 раза, в феврале международные резервы выросли на 1,3% и на 1 марта 2020 года составили 26,6 млрд долларов (в эквиваленте). Об этом говорится в сообщении НБУ. Увеличение международных резервов в феврале обусловлено, прежде всего, сохранением благоприятной ситуации на валютном рынке. В общем динамику резервов в течение месяца определяли операции НБУ на межбанковском валютном рынке. Отмечается, что в феврале чистое предложение валюты увеличилось вследствие сохранения на достаточном уровне поступлений от экспорта и одновременного уменьшения спроса на валюту со стороны импортеров из-за более низких цен и потребности в энергоносителях на фоне теплой зимы, а также распространение в мире коронавируса, которое усложнило торговлю и сдерживало международный туризм. Как результат, объемы покупки валюты НБУ на межбанковском валютном рынке превысили объемы продаж на 689 млн долларов. Также НБУ пополнял международные резервы в отдельные дни, когда предложение валюты было больше спроса, и купил 734 млн долларов. В то же время для сглаживания чрезмерных колебаний гривны в сторону обесценения Нацбанк также провел валютную интервенцию по продаже валюты на 45 млн долларов. Также динамику резервов определяли операции правительства по управлению государственным долгом. На обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте в общем было направлено 768,8 млн долларов (в эквиваленте). Из них 417,2 млн долларов выплачено по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированным в валюте, 213,6 млн долларов - по обязательствам правительства и НБУ в пользу Международного валютного фонда (МВФ), а 33,7 млн долларов - по еврооблигациям (ОВГЗ). Остальные средства уплачены по другим обязательствам перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями. В то же время в течение месяца правительство привлекло 202,3 млн долларов за счет размещения валютных ОВГЗ. К тому же динамику определила переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 207,2 млн долларов (в эквиваленте). Текущий объем международных резервов покрывает 4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ. Как сообщали Українські Новини, Национальный банк включил в перечень системно важных банков А-Банк вместо Укрсоцбанка. Банкиры и аналитики рассказали, чего ожидать от доллара в начале весны.