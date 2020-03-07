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07 березня 2020, субота, 13:52 5
Медицина 2020-03-07T13:57:32+02:00
Українські Новини
В Україні на коронавірус Covid-19 перевіряють 20 зразків, - МОЗ

В Україні на коронавірус Covid-19 перевіряють 20 зразків, - МОЗ

Надежда Комендантова
МОЗ, Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу
Коронавірус. Скріншот відео CBS News
Коронавірус. Скріншот відео CBS News

За станом на ранок 7 березня в Центр суспільного здоров'я України надійшло 37 повідомлень про підозрі на зараження коронавірусом COVID-19, з них тільки 1 - позитивний.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

За даними МОЗ, зараз у вірусологічній лабораторії знаходяться на дослідженні 20 зразків матеріалів, в тому числі 6 відібраних у осіб з підозрою на коронавірус і 14 у громадян, які з ними контактували.

"Серед них дослідження 16 зразків закінчено, позитивних на COVID-19 не виявлено, дослідження 4 зразків від контактних осіб тривають", - додали в МОЗ.

Як повідомляли Українські Новини, нардеп Волошин відправиться на двотижневий карантин. А депутат Верховної Ради Григорій Мамка ("Опозиційна платформа - За життя") заперечує ізоляцію депутата Олега Волошина. Також колишній глава Офісу президента Андрій Богдан вимагав ввести карантин "на печерських пагорбах" - у Раді та Кабміні.

Тим часом на Закарпатті у жінки підозрюють коронавірус.

Також можливих випадків коронавіруса в ОРДЛО штаб ООС ввів обмеження на КПВВ.

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