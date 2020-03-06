Нардеп Волошин отправится на двухнедельный карантин

Депутат Верховной Рады Олег Волошин ("Оппозиционная платформа - за жизнь"), который сдал анализы на коронавирус, готов пройти обсервацию после встречи с заболевшим коронавирусом членом парламента во Франции.

Об он сказал Українським Новинам.

"Конечно (готов), но врачи этого не требовали", - сказал он.

По его словам, он сдал необходимые анализы в украинской больнице и полностью здоров. Волошин считает абсурдом идею изолировать парламент из-за его встречи с заболевшим на коронавирус иностранным коллегой.

На своей странице на Facebook депутат написал, что он абсолютно здоров. Это официально подтверждено заведующей инфекционного отделения Александровской больницы.

Он также добавил, что в Украине пока нет экспресс-тестов именно на коронавирус, потому чтобы в соотвествии с рекомендациями ВОЗ избежать любых рисков оказаться носителем, депутат согласился побыть дома до следующего четверга, когда истечет 14 дней после встречи нардепа с Райтцером.

Заключение врачей

Как сообщали Українськi Новини, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан требовал ввести карантин "на печерских холмах" - в Раде и Кабмине.

Тем временем депутат Верховной Рады Григорий Мамка ("Оппозиционная платформа - За життя") отрицает изоляцию депутата Олега Волошина.