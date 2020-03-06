Из-за возможных случаев коронавируса в ОРДЛО штаб ООС ввел ограничения на КПВВ

С 7 марта на контрольных пунктах въезда и выезда на Донбассе вводятся временные ограничения относительно пересечения из-за распространения на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей случаев заболевания острыми респираторными заболеваниями, возбудителем которых, вероятно, является коронавирус. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, сообщается, что ограничения введены по приказу командующего объединенных сил

Отмечается, что ограничение вступает в силу с 7:00 7 марта.

"Все лица, которые будут пересекать линию разграничения через КПВВ будут проходить процедуру осмотра и температурного сканирования и в случае выявления признаков, похожих на симптомы поражения коронавирусной инфекцией, к таким лицам будут применены ограничительные меры, направленные на защиту их здоровья и недопущение занесения коронавируса на территорию Украины", - говорится в сообщении.

В штабе также отметили, что граждан Украины, которые имеют регистрацию на подконтрольной правительству Украины территории, в случае подозрения на поражение коронавирусной инфекцией будут доставлять в специализированное лечебное учреждение. Для этого на каждом КПВВ будет дежурить машина скорой помощи с подготовленным медицинским персоналом.

Как сообщали Українські Новини, в Минздраве отрицают, что вакцинация от кори защищает от коронавируса. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что привитые от кори граждане почти не болеют коронавирусом.

Также в Минздраве рассказали, зачем нужны прививки и от каких болезней их нужно делать. Прививки не стоит делать при коликах, пупочной грыже, насморке, легкой сыпи.