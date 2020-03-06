Депутат Рады Мамка заявил, что Волошина не изолировали

Депутат Верховной Рады Григорий Мамка ("Оппозиционная платформа - За життя") отрицает изоляцию депутата Олега Волошина, который заявил, что чувствует себя нормально (ОПЗЖ) из-за встречи с заболевшим коронавирусом членом Нацассамблеи Франции Райтцером.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Это неправда", - сказал Мамка, отвечая на вопрос, изолировали ли Волошина.

Он отметил, что общался с Волошиным в пятницу.

Ранее депутат Рады Виктория Сюмар ("Европейская солидарность") заявила, что Волошина изолировали в пятницу.

Как сообщали Українськi Новини, депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционной платформы - За життя" Олег Волошин, который контактировал с заболевшим коронавирусом французским депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером, сегодня был в Верховной Раде и даже выступал.

Олег Волошин 27 февраля опубликовал в Facebook сообщение, текст которого сейчас скрыт, однако сохранился его скриншот. Согласно посту, депутат находился у французского парламентария в кабинете. По данным французских СМИ, врачи диагностировали коронавирус COVID-19 у члена французской Нацассамблеи.