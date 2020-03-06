подписаться на рассылку
24.45 24.82
27.1 27.78
˟
06 марта 2020, пятница, 18:16 45
Общество 2020-03-06T18:17:07+02:00
Українські Новини
Вернулась из Италии: на Закарпатье у женщины подозревают коронавирус

Вернулась из Италии: на Закарпатье у женщины подозревают коронавирус

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Китайский коронавирус, коронавирус у украинцев
Коронавирус. Фото: Facebook/ОДА
Коронавирус. Фото: Facebook/ОДА

Вчера вечером, 5 марта, в Закарпатской области с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину, которая недавно была в Италии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Закарпатской ОГА.

Так, сообщается, что женщину госпитализировали с высокой температурой.

"Позвонила в скорую, описала свое состояние. Медики приехали в спецкостюмах и отвезли пациентку в областную инфекционную больницу. Там ей провели вирусологические анализы, вирус не обнаружили. Чтобы исключить подозрение на заболевание коронавирусом, для дальнейшего анализа биоматериал женщины отправили в Киев", - говорится в сообщении.

Сейчас состояние женщины стабильное, повышения температуры тела нет.

Как сообщали Українські Новини, из-за возможных случаев коронавируса в ОРДЛО штаб ООС ввел ограничения на КПВВ.

Тем временем нардеп Волошин отправится на двухнедельный карантин. А депутат Верховной Рады Григорий Мамка ("Оппозиционная платформа - За життя") отрицает изоляцию депутата Олега Волошина. Также бывший глава Офиса президента Андрей Богдан требовал ввести карантин "на печерских холмах" - в Раде и Кабмине.

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Украине Китайский коронавирус коронавирус у украинцев

Коронавирус не передается через причастие, если пи...
Из-за возможных случаев коронавируса в ОРДЛО штаб ...
В Украине коронавирус подозревают еще у шестерых ч...
Нардеп Волошин отправится на двухнедельный каранти...
Нардеп Волошин отправится на двухнедельный карантин
Киев решил ограничить проведение мероприятий из-за коронавируса
Новости
С апреля украинцы смогут ездить без виз еще в одну страну Южной Америки 18:24
Вернулась из Италии: на Закарпатье у женщины подозревают коронавирус 18:16
Коронавирус не передается через причастие, если пить вино общей ложкой из одной чаши, — ПЦУ 18:03
Из-за возможных случаев коронавируса в ОРДЛО штаб ООС ввел ограничения на КПВВ 17:51
НБУ обвалил нацвалюту: каким будет курс гривны после праздничных выходных 17:26
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят 05:30 Инфографика
Коронавирус в Италии ширится активнее, чем в Китае и Южной Корее. Данные на 6 марта 09:40
Квартира, 5 млн гривен и жена с 350 тыс. долларов: Федоров задекларировал доходы за 2019 17:21
В Москве от оксида азота погибла украинская пара шахматистов 13:22
Среди госпитализированных из-за подозрения на коронавирус в Днепропетровской области дети и беременная 18:00
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят 05:30 Инфографика
И.о генпрокурора стал Чумак 10:48
11.03.20 12:00 Круглый стол: "Полная блокада Донбасса и Крыма, в чем разница для украинских властей между Крымом и Донбассом?" 13:11
Среди госпитализированных из-за подозрения на коронавирус в Днепропетровской области дети и беременная 18:00
МАУ бесплатно поменяет дату вылета в Италию 13:20
больше новостей
И.о генпрокурора стал Чумак
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok