Вернулась из Италии: на Закарпатье у женщины подозревают коронавирус

Вчера вечером, 5 марта, в Закарпатской области с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину, которая недавно была в Италии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Закарпатской ОГА.

Так, сообщается, что женщину госпитализировали с высокой температурой.

"Позвонила в скорую, описала свое состояние. Медики приехали в спецкостюмах и отвезли пациентку в областную инфекционную больницу. Там ей провели вирусологические анализы, вирус не обнаружили. Чтобы исключить подозрение на заболевание коронавирусом, для дальнейшего анализа биоматериал женщины отправили в Киев", - говорится в сообщении.

Сейчас состояние женщины стабильное, повышения температуры тела нет.

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Тем временем нардеп Волошин отправится на двухнедельный карантин. А депутат Верховной Рады Григорий Мамка ("Оппозиционная платформа - За життя") отрицает изоляцию депутата Олега Волошина. Также бывший глава Офиса президента Андрей Богдан требовал ввести карантин "на печерских холмах" - в Раде и Кабмине.