З другої половини березня почнуться заморозки

В той час, як лютий-2020 став найспекотнішим у світі, а через аномальну погоду взимку і восени в Україні можливі обмеження прав на водопостачання, у другій половині березня в Україні очікуються заморозки, можливий невеликий сніг За даними сайту Gismeteo, з 15 березня температура повітря вночі може впасти до -7 градусів. Так, за прогнозом погоди, в кінці березня температура нижче нуля може опуститися не тільки вдень, але і вночі. Також 26 березня можливий сніг. Прогноз погоди в Києві на березень 2020. Інфографіка: Gismeteo Крім того, у другій половині березня в Карпатах за прогнозом погоди можливий сильний сніг, температура вночі в Івано-Франківській області може опускатися до -9 градусів. Прогноз погоди у березні. Інфографіка: Gismeteo За прогнозом погоди на сайті AccuWeather також можливі заморозки, але вже без снігу в Києві. Прогноз погоди на місяць Інфографіка: AccuWeather Сайт Pogoda33 також у другій половині березня прогнозує невеликі заморозки вночі до -2. Істотних опадів не прогнозується. Прогноз погоди у березні. Інфографіка pogoda33 Як повідомляли Українські Новини, у Києві метеорологічна весна розпочалася 10 лютого 2020 року. Водночас Центральна геофізична обсерваторія так і не повідомляла про завершення метеорологічної осені і початок метеорологічної зими. Тим часом в Антарктиді зафіксували новий температурний рекорд. Раніше метеоролог розповіла, яка погода чекає українців в майбутньому.