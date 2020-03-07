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07 березня 2020, субота, 05:59 11
Lifestyle 2020-03-07T08:00:02+02:00
Українські Новини
З другої половини березня почнуться заморозки

З другої половини березня почнуться заморозки

Ярина Вацяк
Погода, Заморозки, Прогноз погоди, погода на місяць, прогноз погоди на місяць, погода в березні
Заморозки. Фото: mirvkartinkah.ru
Заморозки. Фото: mirvkartinkah.ru

В той час, як лютий-2020 став найспекотнішим у світі, а через аномальну погоду взимку і восени в Україні можливі обмеження прав на водопостачання, у другій половині березня в Україні очікуються заморозки, можливий невеликий сніг

За даними сайту Gismeteo, з 15 березня температура повітря вночі може впасти до -7 градусів.

Так, за прогнозом погоди, в кінці березня температура нижче нуля може опуститися не тільки вдень, але і вночі. Також 26 березня можливий сніг.

Прогноз погоди в Києві на березень 2020. Інфографіка: GismeteoПрогноз погоди в Києві на березень 2020. Інфографіка: Gismeteo

Крім того, у другій половині березня в Карпатах за прогнозом погоди можливий сильний сніг, температура вночі в Івано-Франківській області може опускатися до -9 градусів.

Прогноз погоди у березні. Інфографіка: GismeteoПрогноз погоди у березні. Інфографіка: Gismeteo

За прогнозом погоди на сайті AccuWeather також можливі заморозки, але вже без снігу в Києві.

Прогноз погоди на місяць Інфографіка: AccuWeatherПрогноз погоди на місяць Інфографіка: AccuWeather

Сайт Pogoda33 також у другій половині березня прогнозує невеликі заморозки вночі до -2. Істотних опадів не прогнозується.

Прогноз погоди у березні. Інфографіка pogoda33Прогноз погоди у березні. Інфографіка pogoda33

Як повідомляли Українські Новини, у Києві метеорологічна весна розпочалася 10 лютого 2020 року. Водночас Центральна геофізична обсерваторія так і не повідомляла про завершення метеорологічної осені і початок метеорологічної зими.

Тим часом в Антарктиді зафіксували новий температурний рекорд.

Раніше метеоролог розповіла, яка погода чекає українців в майбутньому.

 

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