Установлен мировой рекорд потепления: февраль-2020 стал самым жарким в мире

Февраль 2020 года стал самым теплым февралем за все годы наблюдения на глобальном и региональном уровне. Об этом сообщает сайт Climate Change Service в четверг, 5 марта.

Температуры выше среднего были зафиксированы на обширной территории, которая охватывает большую часть Европы, Сибири и Центральной Азии, а также над Западной Антарктидой.

Прошедшая зима (2019-2020 года) была самой теплой за всю историю Европы. Средняя температура здесь была почти на 1,4 градуса Цельсия выше, чем в предыдущую самую теплую зиму 2015-2016 года.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве сообщили о начале метеорологической весны: зима в столице так и не наступила, а осень - не закончилась.

В Киеве метеорологическая зима еще не пришла, а за год зафиксировано 36 температурных рекордов.

Также и январь 2020 года стал одним из самых теплых за последние 139 лет.

Ученые и экологи бьют тревогу из-за чрезвычайной ситуации с климатом на Земле.

В сентябре 160 стран объединились на акциях протеста в знак защиты климата.