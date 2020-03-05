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05 марта 2020, четверг, 17:52 305
Общество 2020-03-05T17:52:42+02:00
Українські Новини
Установлен мировой рекорд потепления: февраль-2020 стал самым жарким в мире

Установлен мировой рекорд потепления: февраль-2020 стал самым жарким в мире

Ольга Фандорина
Глобальное потепление, Климат, Потепление, Февраль
Солнце, природа, традиции. Фото: pixabay.com
Солнце, природа, традиции. Фото: pixabay.com

Февраль 2020 года стал самым теплым февралем за все годы наблюдения на глобальном и региональном уровне. Об этом сообщает сайт Climate Change Service в четверг, 5 марта.

Температуры выше среднего были зафиксированы на обширной территории, которая охватывает большую часть Европы, Сибири и Центральной Азии, а также над Западной Антарктидой.

Прошедшая зима (2019-2020 года) была самой теплой за всю историю Европы. Средняя температура здесь была почти на 1,4 градуса Цельсия выше, чем в предыдущую самую теплую зиму 2015-2016 года.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве сообщили о начале метеорологической весны: зима в столице так и не наступила, а осень - не закончилась.

В Киеве метеорологическая зима еще не пришла, а за год зафиксировано 36 температурных рекордов.

Также и январь 2020 года стал одним из самых теплых за последние 139 лет.

Ученые и экологи бьют тревогу из-за чрезвычайной ситуации с климатом на Земле.

В сентябре 160 стран объединились на акциях протеста в знак защиты климата

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