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07 февраля 2020, пятница, 16:22 149
Жизнь 2020-02-07T18:15:02+02:00
Українські Новини
Лето в разгаре: в Антарктиде зафиксировали новый температурный рекорд

Лето в разгаре: в Антарктиде зафиксировали новый температурный рекорд

Ярина Вацяк
Антарктида, Глобальное потепление, изменение климата, Температурный рекорд
База Эсперанза в Антарктиде. Фото: facebook.com/SMN.ar
База Эсперанза в Антарктиде. Фото: facebook.com/SMN.ar

В Антарктиде зафиксировали новый температурный рекорд, температура на базе Эсперанза поднялась до +18.3 градусов.

Об этом говорится в сообщении на странице The Antarctic Report в социальной сети Facebook.

"18.3 ℃! - новая самая высокая температура зафиксирована для континентальной Антарктиды, вчера на базе Есперанза, северный кончик Антарктического полуострова; предыдущий рекорд был 17.5 в 2015 году также на базе Эсперанза; Вести наблюдения начали с 1961 года", - говорится в нем.

Температурный рекорд в Антарктиде. фото: Nestor FrancoТемпературный рекорд в Антарктиде. фото: Nestor Franco

Как сообщали Українські Новини,ученые обнаружили, что на Антарктиде стремительно растет растительность из-за изменения климата. На континенте растет мало растений, но ученые, изучающие мох, обнаружили резкое увеличение биологической активности за последние 50 лет. 

В начале января, в Киеве в течение 2019 температурные рекорды были побиты 36 раз, причем больше всего в июне - 11.

2019 год стал самым теплым в Украине за всю историю наблюдений,  средняя температура воздуха в Киеве достигла 10,6 градусов, что на 2,9 градуса выше нормы.

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