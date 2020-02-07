Лето в разгаре: в Антарктиде зафиксировали новый температурный рекорд

В Антарктиде зафиксировали новый температурный рекорд, температура на базе Эсперанза поднялась до +18.3 градусов.

Об этом говорится в сообщении на странице The Antarctic Report в социальной сети Facebook.

"18.3 ℃! - новая самая высокая температура зафиксирована для континентальной Антарктиды, вчера на базе Есперанза, северный кончик Антарктического полуострова; предыдущий рекорд был 17.5 ℃ в 2015 году также на базе Эсперанза; Вести наблюдения начали с 1961 года", - говорится в нем.

Температурный рекорд в Антарктиде. фото: Nestor Franco

Как сообщали Українські Новини,ученые обнаружили, что на Антарктиде стремительно растет растительность из-за изменения климата. На континенте растет мало растений, но ученые, изучающие мох, обнаружили резкое увеличение биологической активности за последние 50 лет.

В начале января, в Киеве в течение 2019 температурные рекорды были побиты 36 раз, причем больше всего в июне - 11.

2019 год стал самым теплым в Украине за всю историю наблюдений, средняя температура воздуха в Киеве достигла 10,6 градусов, что на 2,9 градуса выше нормы.