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06 марта 2020, пятница, 14:48 64
Общество 2020-03-06T15:15:02+02:00
Українські Новини
Из-за аномальной погоды в Украине впервые могут ограничить права водопользователей

Из-за аномальной погоды в Украине впервые могут ограничить права водопользователей

Ярина Вацяк
Водоснабжение, Засуха, Проблемы с водоснабжением, Аномальная погода
Днепр
Днепр

Государственное агентство водных ресурсов рассматривает возможность ограничения прав водопользователей из-за погодных условий.

Об этом говорится в сообщении ведомства, передают Українськi Новини.

"Госводагентство впервые может ограничить права водопользователей. Причиной этому являются аномальные осень и зима 2019-2020 годов", - сказано в нем.

Статья 45 Водного кодекса Украины говорит о том, что в случае наступления маловодья права водопользователей могут быть ограничены или изменены условия водопользования, в том числе сбросы воды через плотины ГЭС.

Отмечается, что в случае принятия таких мер приоритетность будет за обеспечением питьевых и бытовых нужд украинцев.

По информации Укргидрометцентра, на данный момент на большинстве рек Украины наблюдается низкая водность.

Таким образом, в текущем году ожидается отсутствие весеннего половодья  на украинских реках.

Межведомственная комиссия по согласованию режимов работы днепровских и днестровского водохранилищ в контексте таких неблагоприятных условий и выраженного маловодья согласовывала соответствующие режимы работы водохранилищ в марте 2020 года.

В случае изменения объемов стока Днепра или ухудшения качества воды в каскаде водохранилищ оперативная рабочая группа будет рассматривать необходимость соответствующей корректировки режимов работы каскада на внеочередном заседании.

Согласно сообщению, впервые за 120 лет Украина оказалась в ситуации, когда гидрометеорологические условия могут повлечь ограничение прав водопользователей в использовании воды.

Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что Украина не имеет технической возможности подавать воду в Крым до его деоккупации.

Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что из-за аномально теплой зимы и из-за недостатка воды в реках в Украину может придти засуха.

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