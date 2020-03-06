У Чернівцях жінку за поширення неправдивих чуток про коронавірус притягнули до відповідальності

У Чернівцях жінку притягнули до кримінальної відповідальності за поширення неправдивих даних щодо коронавірусу, який підозрюють у ще однієї жінки в Закарпатській області. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Чернівецької області.

Так, повідомляється, що 59-річна жінка приймала участь у зборах жителів одного з багатоквартирних будинків, в якому перебувала дружина хворого на коронавірус.

"Не володіючи достовірними фактами про зазначене захворювання, жінка поширила неправдиві відомості через засоби масової інформації. Такі дії могли призвести до соціальної напруженості, порушення громадського порядку та інших негативних наслідків", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці склали адмінпротокол за статтею "Поширювання неправдивих чуток". Жінці загрожує штраф від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця.

Як повідомляли Українські Новини, нардеп Волошин відправиться на двотижневий карантин. А депутат Верховної Ради Григорій Мамка ("Опозиційна платформа - За життя") заперечує ізоляцію депутата Олега Волошина. Також колишній глава Офісу президента Андрій Богдан вимагав ввести карантин "на печерських пагорбах" - у Раді та Кабміні.

Тим часом через можливі випадки коронавірусу в ОРДЛО штаб ООС ввів обмеження на КПВВ.