У п'ятницю курс купівлі рубля дещо виріс

В той час, як долар продовжує падати в київських обмінниках, у п'ятницю, 6 березня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в середу, 5 березня, виріс на 10 копійок до 3,37 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом середній курс продажу не змінився і становить 3,85 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,37 3,85 Максимальний 3,66 5,00 Мінімальний 2,50 3,65

Як повідомляли Українські Новини, гривня зміцнилася на міжбанку. Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в середу на 15 коп. у четвер зміцнився на 12 коп. до 24,71 UAH/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 4,09% з 23,74 UAH/USD до 24,71 UAH/USD.

Тим часом, економісти зробили прогноз на березень. За їх словами, гривня продовжить падати, незважаючи на невелике зміцнення нацвалюти в кінці тижня.

Також курс гривні може пробити позначку 25 грн/$ у найближчі сім днів через втрату інтересу до ОВДП, які вже не користуються таким попитом, як раніше.