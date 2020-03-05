Рубль "замер" в киевских обменниках

В то время, как доллар и евро рухнули, в четверг, 4 марта, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во среду, 4 марта, не изменился и составляет 3,36 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи также не изменился и составляет 3,85 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева 5 марта:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,36 3,84 Максимальный 3,72 5,00 Минимальный 2,30 3,70

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с данными на 4 марта на 17,77 коп. до 24,9129 UAH/USD, курс покупки понизился на 18,67 коп. до 24,5986 UAH/USD.

Тем временем в феврале население продало валюты на 291,3 млн долларов больше, чем купило.

Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 марта, на 4,78 коп. до 24,8908 UAH/USD.

А курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 9 коп. в среду укрепился на 15 коп. до 24,83 UAH/USD.