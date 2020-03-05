Гривна на межбанке укрепилась: курс на четверг

В то время, как экономисты прогноз курса доллара в этом году можно условно разделили на три группы, а население увеличило сдачу валюты почти в 3 раза, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 15 коп. в четверг укрепился на 12 коп. до 24,71 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,76-24,78 UAH\/USD, затем котировки снизились до 24,72-24,74 UAH\/USD, после чего установились на уровне 24,70-24,72 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 4,09% с 23,74 UAH\/USD до 24,71 UAH\/USD. В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 марта, на 4,78 коп. до 24,8908 UAH\/USD. Ранее банкиры и аналитики прогнозировали сохранение курса гривны на уровне 24,3-24,8 UAH\/USD в марте.