подписаться на рассылку
24.55 24.94
27.15 27.78
˟
05 марта 2020, четверг, 17:35 46
Финансы 2020-03-05T17:41:12+02:00
Українські Новини
Гривна на межбанке укрепилась: курс на четверг

Гривна на межбанке укрепилась: курс на четверг

Ярина Вацяк
Курс гривны, Межбанк, курс доллара
Деньги
Деньги

В то время, как экономисты прогноз курса доллара в этом году можно условно разделили на три группы, а население увеличило сдачу валюты почти в 3 раза, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 15 коп. в четверг укрепился на 12 коп. до 24,71 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,76-24,78 UAH/USD, затем котировки снизились до 24,72-24,74 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,70-24,72 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 4,09% с 23,74 UAH/USD до 24,71 UAH/USD.

В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 марта, на 4,78 коп. до 24,8908 UAH/USD.

Ранее банкиры и аналитики прогнозировали сохранение курса гривны на уровне 24,3-24,8 UAH/USD в марте.

 

Больше новостей о: Курс гривны Межбанк курс доллара

Массовые мероприятия из-за коронавируса запретят в некоторых регионах, - Минздрав
В феврале международные резервы выросли на 1,3% до $26,6 млрд
Новости
Гетманцева обвинили в сексизме: глава финансового комитета против назначения "бабы" замминистра 18:44
Шварценеггер судится с российской компанией, которая сделала робота с его лицом 18:41
Тревога и паника. Как борются с коронавирусом в разных странах мира 18:29
Коронавирус в Украине. В большинстве аптек закончились маски 18:27
У Apple из-за коронавируса заканчиваются айфоны 18:22
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят 05:30 Инфографика
Блюда в столовой Верховной Рады
В столовой Верховной Рады появилось постное меню: цены и фото блюд 18:55
Три кандидата отказались от постов в правительстве Шмыгаля, - СМИ 13:25
Сильные дожди со снегом: в Украине объявили штормовое предупреждение 09:48 Карта
СМИ нашли в ГАСКе киевских Бонни и Клайда: влюбленных заподозрили в схемах, вымогательстве и коррупции 13:25
больше новостей
СМИ нашли в ГАСКе киевских Бонни и Клайда: влюбленных заподозрили в схемах, вымогательстве и коррупции 13:25
Абонплата за газ: за каждый день просрочки украинцы будут получать огромные штрафы 06:00
Пенсия. Фото: dengi.ua
Повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят 05:30 Инфографика
Зеленский заявил, что плана по повышению пенсий нет 16:33
Блюда в столовой Верховной Рады
В столовой Верховной Рады появилось постное меню: цены и фото блюд 18:55
больше новостей
Среди госпитализированных из-за подозрения на коронавирус в Днепропетровской области дети и беременная
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok