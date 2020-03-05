Гривна на межбанке укрепилась: курс на четверг

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,76-24,78 UAH/USD, затем котировки снизились до 24,72-24,74 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,70-24,72 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 4,09% с 23,74 UAH/USD до 24,71 UAH/USD.

В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 марта, на 4,78 коп. до 24,8908 UAH/USD.

Ранее банкиры и аналитики прогнозировали сохранение курса гривны на уровне 24,3-24,8 UAH/USD в марте.