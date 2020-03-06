Коронавірус в Італії поширюється активніше, ніж у Китаї і Південній Кореї. Дані на 6 березня

У світі станом на ранок 6 березня на коронавірусну інфекцію захворіли 97 975 осіб, за добу - 2 806 осіб в той час, як на карантин в Україні через підозру на коронавірус відправили 6 людей Дніпропетровської області, а також ще 5 осіб в Чернівецькій області. Про це свідчать дані порталу South China Morning Post. Так, згідно з даними, кількість загиблих від коронавірусу збільшилася до 3 383 осіб (за добу 99 випадків). У Китаї захворюваність коронавірусом збільшилася за добу на 143 випадки - до 80 552, а загинуло - 3 042 людини, за добу - 30 людей. У трійці лідерів за захворюваністю також Південна Корея та Італія. В Південній Кореї, захворіли 6 284 (518 інфікованих за добу), загинули 47 людей (сім за добу). В Італії станом на ранок п'ятниці 3 858 інфікованих (за добу 769 людини), загиблих нараховується 148 осіб (41 смертельний випадок за добу). Дані про коронавірус на 6 березня Карта поширення коронавірусу на 6 березня Країни, де зафіксували коронавірус на 6 березня Як повідомляли Українські Новини, новий Кабмін вирішив посилити оперативний штаб з протидії коронавірусу. Тим часом, Міністерство охорони здоров'я планує ввести обмежувальні заходи для попередження розповсюдження коронавіруса Covid-19 в деяких регіонах країни.