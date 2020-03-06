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06 березня 2020, пʼятниця, 09:40 175
Медицина 2020-03-06T09:55:59+02:00
Українські Новини
Коронавірус в Італії поширюється активніше, ніж у Китаї і Південній Кореї. Дані на 6 березня

Коронавірус в Італії поширюється активніше, ніж у Китаї і Південній Кореї. Дані на 6 березня

Ярина Вацяк
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Коронавірус. Скріншот відео Bloomberg Markets and Finance
Коронавірус. Скріншот відео Bloomberg Markets and Finance

У світі станом на ранок 6 березня на коронавірусну інфекцію захворіли 97 975 осіб, за добу - 2 806 осіб в той час, як на карантин в Україні через підозру на коронавірус відправили 6 людей Дніпропетровської області, а також ще 5 осіб в Чернівецькій області.

Про це свідчать дані порталу South China Morning Post.

Так, згідно з даними, кількість загиблих від коронавірусу збільшилася до 3 383 осіб (за добу 99 випадків).

У Китаї захворюваність коронавірусом збільшилася за добу на 143 випадки - до 80 552, а загинуло - 3 042 людини, за добу - 30 людей.

У трійці лідерів за захворюваністю також Південна Корея та Італія.

В Південній Кореї, захворіли 6 284 (518 інфікованих за добу), загинули 47 людей (сім за добу).

В Італії станом на ранок п'ятниці 3 858 інфікованих (за добу 769 людини), загиблих нараховується 148 осіб (41 смертельний випадок за добу).

Дані про коронавирусе на 6 березняДані про коронавірус на 6 березня

Карта поширення коронавіруса на 6 березняКарта поширення коронавірусу на 6 березня

Країни, де зафіксували коронавірус на 6 березняКраїни, де зафіксували коронавірус на 6 березня

Як повідомляли Українські Новини, новий Кабмін вирішив посилити оперативний штаб з протидії коронавірусу.

Тим часом, Міністерство охорони здоров'я планує ввести обмежувальні заходи для попередження розповсюдження коронавіруса Covid-19 в деяких регіонах країни.

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Коронавірус в Італії поширюється активніше, ніж у Китаї і Південній Кореї. Дані на 6 березня
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