Коронавірус в Італії поширюється активніше, ніж у Китаї і Південній Кореї. Дані на 6 березня

Про це свідчать дані порталу South China Morning Post.

Так, згідно з даними, кількість загиблих від коронавірусу збільшилася до 3 383 осіб (за добу 99 випадків).

У Китаї захворюваність коронавірусом збільшилася за добу на 143 випадки - до 80 552, а загинуло - 3 042 людини, за добу - 30 людей.

У трійці лідерів за захворюваністю також Південна Корея та Італія.

В Південній Кореї, захворіли 6 284 (518 інфікованих за добу), загинули 47 людей (сім за добу).

В Італії станом на ранок п'ятниці 3 858 інфікованих (за добу 769 людини), загиблих нараховується 148 осіб (41 смертельний випадок за добу).

Дані про коронавірус на 6 березня

Карта поширення коронавірусу на 6 березня

Країни, де зафіксували коронавірус на 6 березня

Як повідомляли Українські Новини, новий Кабмін вирішив посилити оперативний штаб з протидії коронавірусу.

Тим часом, Міністерство охорони здоров'я планує ввести обмежувальні заходи для попередження розповсюдження коронавіруса Covid-19 в деяких регіонах країни.