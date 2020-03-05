В Черновцах 5 человек госпитализированы из-за подозрения на коронавирус

Пять человек госпитализированы из-за подозрения на коронавирус в Черновцах, где ранее зафиксировали первый случай коронавируса.

Об этом Українським Новинам сообщила заместитель директора департамента охраны здоровья Черновицкой областной государственной администрации Мария Полищук.

"Сегодня госпитализировали 5 человек", - сказала она.

По ее словам, у двоих ранее госпитализированных тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Также Полищук сообщила, что Черновицкая область из-за коронавируса намерена ограничить массовые мероприятия в регионе.

По словам чиновницы, в четверг в 17:00 состоится специальное заседание, на котором будут обсуждаться эти вопросы.

Она подчеркнула, что очевидно, будет принято решение об ограничении проведения праздничных мероприятий и концертов в области.

Как сообщали Українськi Новини, ранее в Черновицкой областной государственной администрации сообщали, что еще у двух человек по состоянию на 5 марта подозревают коронавирус.

Количество погибших от коронавируса увеличилось до 3284 человек (за сутки 83 случая). А количество людей, которые выздоровели от коронавируса, увеличилось до 53 276 человек (2 585 человек за сутки).