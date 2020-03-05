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05 марта 2020, четверг, 18:00 813
Медицина 2020-03-05T18:04:49+02:00
Українські Новини
Среди госпитализированных из-за подозрения на коронавирус в Днепропетровской области дети и беременная

Среди госпитализированных из-за подозрения на коронавирус в Днепропетровской области дети и беременная

Ярина Вацяк
коронавирус в Украине, Короанвирус, Коронавирус в Днепропетровской области
Коронавирус. Скриншот видео MSNBC
Коронавирус. Скриншот видео MSNBC

В то время, как в Черновцах 5 человек госпитализированы из-за подозрения на коронавирус, 6 человек госпитализированы из-за подозрения на коронавирус в Апостолово Днепропетровской области.

Об этом сообщил журналистам заместитель управления здравоохранения Кривого Рога Александра Лукьяненко, передают Українські Новини.

Сообщается, что у мужчины (отец семьи), беременной женщины (мать), троих детей и еще одной женщины (мать отца) диагностировали кашель и повышенную температуру.

26 февраля мужчина приехал из Италии.

Семью будут транспортировать в Криворожскую инфекционную больницу для обследования и лечения.

Предварительный диагноз - острое респираторное заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, количество погибших от коронавируса увеличилось до 3284 человек (за сутки 83 случая). А количество людей, которые выздоровели от коронавируса, увеличилось до 53 276 человек (2 585 человек за сутки)

Тем временем, Министерство здравоохранения планирует ввести ограничительные меры для предупреждения распространения коронавируса Covid-19 в некоторых регионах страны.

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