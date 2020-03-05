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05 марта 2020, четверг, 18:53 22
Кабмин 2020-03-05T19:10:43+02:00
Українські Новини
Новый Кабмин решил усилить оперативный штаб по противодействию коронавирусу

Новый Кабмин решил усилить оперативный штаб по противодействию коронавирусу

Ярина Вацяк
Новый Кабмин, коронавирус в Украине, Кабмин Шмыгаля
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Коронавирус. Скриншот видео CBS News

Новый Кабинет Министров, который 4 марта был избран во главе с Шмыгалем, решил усилить оперативный штаб по вопросам предупреждения распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передают Українські Новини.

"Учитывая ситуацию с выявленным прецедентом распространения коронавируса в стране и ситуацию в целом в мире, на первом заседании было принято решение об усилении оперативного штаба по вопросам предупреждения занесения и распространения на территории Украины острого респираторного заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV", - говорится в нем.

При этом в сообщении не указано, что конкретно предусматривает такое решение.

Таким образом, согласно сообщению, в пятницу Кабмин провел первое учредительное заседание нового состава правительства под руководством премьер-министра Дениса Шмыгаля, которое было посвящено подготовительным и техническим кадровым вопросам.

Как сообщали Українські Новини, МВФ решил выделить 50 млрд долларов странам, пострадавшим от коронавируса.

Тем временем в Черновцах 5 человек госпитализированы из-за подозрения на коронавирус, в Апостолово Днепропетровской области из-за подозрения на коронавирус госпитализированы 6 человек.

 

 

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