Новый Кабмин решил усилить оперативный штаб по противодействию коронавирусу

Новый Кабинет Министров, который 4 марта был избран во главе с Шмыгалем, решил усилить оперативный штаб по вопросам предупреждения распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передают Українські Новини.

"Учитывая ситуацию с выявленным прецедентом распространения коронавируса в стране и ситуацию в целом в мире, на первом заседании было принято решение об усилении оперативного штаба по вопросам предупреждения занесения и распространения на территории Украины острого респираторного заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV", - говорится в нем.

При этом в сообщении не указано, что конкретно предусматривает такое решение.

Таким образом, согласно сообщению, в пятницу Кабмин провел первое учредительное заседание нового состава правительства под руководством премьер-министра Дениса Шмыгаля, которое было посвящено подготовительным и техническим кадровым вопросам.

Как сообщали Українські Новини, МВФ решил выделить 50 млрд долларов странам, пострадавшим от коронавируса.

Тем временем в Черновцах 5 человек госпитализированы из-за подозрения на коронавирус, в Апостолово Днепропетровской области из-за подозрения на коронавирус госпитализированы 6 человек.