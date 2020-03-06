підписатися на розсилку
24.45 24.82
27.1 27.78
˟
06 березня 2020, пʼятниця, 08:58 6
Кабмін 2020-03-06T09:24:15+02:00
Українські Новини
В Україні з'явиться нове міністерство і посада під розвиток промисловості, - Шмигаль

В Україні з'явиться нове міністерство і посада під розвиток промисловості, - Шмигаль

Ярина Вацяк
новий кабмін, Кабмін Шмигаля, Міністерство агропромислового розвитку
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль

В уряді буде створено Міністерство агропромислового розвитку та посада під розвиток промисловості. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який раніше заявив, що не буде істотно змінювати курс минулого Кабміну, повідомив в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", передають Українські Новини.

"Сьогодні один із пріоритетів - промисловість, розвиток економіки і промисловості, збільшення зовнішніх замовлень, сьогодні ще один пріоритет - розвиток агропромислового комплексу... тобто ми будемо створювати окремо посаду під розвиток промисловості, окремо посаду та Міністерство агропромислового розвитку", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, на початку вересня 2019 Кабінет Міністрів перейменував 4 міністерства і створив 2 нові. зокрема Міністерство економічного розвитку і торгівлі перейменували в Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Також було прийнято рішення про реорганізацію Міністерства аграрної політики та продовольства шляхом його приєднання до Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

4 березня Кабінет Міністрів на чолі з новопризначеним прем'єр-міністром Денисом Шмыгалем ухвалив присягу і приступив до роботи.

Більше новин про: новий кабмін Кабмін Шмигаля Міністерство агропромислового розвитку

Вночі прем'єр Шмигаль в ефірі пообіцяв дати воду в Крим, але зранку вже передумав
Перед довгими вихідними НБУ зміцнив гривню: курс валют
Новини
Сьогодні Рада продовжить розгляд законопроєкту про запуск ринку землі 09:19
В Україні з'явиться нове міністерство і посада під розвиток промисловості, - Шмигаль 08:58
Питання про продаж землі іноземцям має вирішуватися на всеукраїнському референдумі, — Шмигаль 08:51
Міністр Кулеба подачу води в Крим розглядає як інструмент деокупації 08:36
У Зеленького - один штатний та п‘ять позаштатних радників, у керівника його офісу – три радника поза штатом 08:33 Документ
більше новин
Міністром Кабміну став Немчінов: що про нього відомо 20:42
Президент визнав помилку Геруса, який відкрив імпорт електроенергії з Росії, - Соболєв 10:49
Гончаренко і Зеленський. Фото: Facebook/ Yan Dobronosov
Зеленський підійшов до депутата "Євросолідарності" і попросив не переходити на особистості 19:52
Україна повинна захистити свій ринок від китайського імпорту сталі, - експерти 12:45
Не існує ніяких доказів зловживань при застосуванні формули "Роттердам+", – експерт Центру Разумкова 14:43
більше новин
14 березня в День добровольця ветерани підуть до Російського посольства 16:01
Міністром Кабміну став Немчінов: що про нього відомо 20:42
В СБУ відкрили кримінальне провадження проти депутатів через порушення в законопроєкті про землю, - активісти 10:13
Ще шістьох осіб в Україні перевіряють на коронавірус 12:45
Щеплені від кору люди майже не хворіють на коронавірус, - Данилов 14:31
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok