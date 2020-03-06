В Україні з'явиться нове міністерство і посада під розвиток промисловості, - Шмигаль

В уряді буде створено Міністерство агропромислового розвитку та посада під розвиток промисловості. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який раніше заявив, що не буде істотно змінювати курс минулого Кабміну, повідомив в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", передають Українські Новини.

"Сьогодні один із пріоритетів - промисловість, розвиток економіки і промисловості, збільшення зовнішніх замовлень, сьогодні ще один пріоритет - розвиток агропромислового комплексу... тобто ми будемо створювати окремо посаду під розвиток промисловості, окремо посаду та Міністерство агропромислового розвитку", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, на початку вересня 2019 Кабінет Міністрів перейменував 4 міністерства і створив 2 нові. зокрема Міністерство економічного розвитку і торгівлі перейменували в Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Також було прийнято рішення про реорганізацію Міністерства аграрної політики та продовольства шляхом його приєднання до Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

4 березня Кабінет Міністрів на чолі з новопризначеним прем'єр-міністром Денисом Шмыгалем ухвалив присягу і приступив до роботи.