В Украине появилось два новых министерства, еще четыре переименовали

Кабинет Министров переименовал 4 министерства и создал 2 новых.\r\nОб этом говорится в постановлении правительства №829 от 2 сентября, передают Українськi Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства переименовано в Министерство развития общин и территорий.\r\nМинистерство экономического развития и торговли переименовали в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерство экологии и природных ресурсов - в Министерство энергетики и защиты окружающей среды, Министерство по делам ветеранов - в Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.\r\nТакже было принято решение о реорганизации Министерства аграрной политики и продовольствия путем его присоединения к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерства энергетики и угольной промышленности путем присоединения к Министерству энергетики и защиты окружающей среды и Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц путем присоединения к Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.\r\nСогласно постановлению, путем преобразования Министерства информационной политики создается Министерство культуры, молодежи и спорта, на которое возлагаются задачи и функции Министерства культуры и Министерства молодежи и спорта.\r\nПоследние 2 министерства ликвидируются.\r\nПутем реорганизации Государственного агентства по вопросам электронного правительства создается Министерство цифровой трансформации.\r\nЦентральные органы исполнительной власти, которые прекращают деятельность, будут продолжать выполнять функции и полномочия в определенных сферах к завершению осуществления мероприятий по созданию и\/или реорганизации.\r\nМинистерство юстиции в недельный срок должно подготовить проект акта о создании комиссий по реорганизации министерств.Как сообщали Українські Новини, 29 августа Верховная Рада назначила премьер-министром заместителя руководителя Офиса Президента Алексея Гончарука и назначила новый Кабмин.\r\nКабмин решил проводить заседания в закрытом для СМИ режиме.