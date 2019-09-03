В Украине появилось два новых министерства, еще четыре переименовали

Кабинет Министров переименовал 4 министерства и создал 2 новых.

Об этом говорится в постановлении правительства №829 от 2 сентября, передают Українськi Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства переименовано в Министерство развития общин и территорий.

Министерство экономического развития и торговли переименовали в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерство экологии и природных ресурсов - в Министерство энергетики и защиты окружающей среды, Министерство по делам ветеранов - в Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Также было принято решение о реорганизации Министерства аграрной политики и продовольствия путем его присоединения к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерства энергетики и угольной промышленности путем присоединения к Министерству энергетики и защиты окружающей среды и Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц путем присоединения к Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Согласно постановлению, путем преобразования Министерства информационной политики создается Министерство культуры, молодежи и спорта, на которое возлагаются задачи и функции Министерства культуры и Министерства молодежи и спорта.

Последние 2 министерства ликвидируются.

Путем реорганизации Государственного агентства по вопросам электронного правительства создается Министерство цифровой трансформации.

Центральные органы исполнительной власти, которые прекращают деятельность, будут продолжать выполнять функции и полномочия в определенных сферах к завершению осуществления мероприятий по созданию и/или реорганизации.

Министерство юстиции в недельный срок должно подготовить проект акта о создании комиссий по реорганизации министерств.Как сообщали Українські Новини, 29 августа Верховная Рада назначила премьер-министром заместителя руководителя Офиса Президента Алексея Гончарука и назначила новый Кабмин.

Кабмин решил проводить заседания в закрытом для СМИ режиме.