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06 березня 2020, пʼятниця, 00:04 8
Суспільство 2020-03-06T00:45:01+02:00
Українські Новини
Дубілет не пішов з Кабміну, а поїхав відпочити і продовжить працювати, - Шмигаль

Дубілет не пішов з Кабміну, а поїхав відпочити і продовжить працювати, - Шмигаль

Ольга Фандорина
Кабмін, Дмитро Дубілет, новий кабмін, Кабмін Шмигаля
Дмитро Дубілет. Фото:Instagram/dubilet
Дмитро Дубілет. Фото:Instagram/dubilet

Колишній міністр Кабінету Міністра Дмитро Дубілет продовжить працювати в команді нового уряду.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", передають Українські Новини.

"Ми не збираємося відмовлятися ні від кого, в тому числі від пана Дубілета... Він в команді, він зараз їде відпочити і буде продовжувати працювати", - сказав прем'єр.

Шмигаль зазначив, що у Дубілета поки немає посади, але прем'єр має намір обговорити з ним це питання.

Як повідомляли Українські Новини, Дубілет готовий продовжити роботу у Кабінеті Міністрів для завершення розпочатих проектів.

4 березня Рада прийняла відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука що спричинило за собою відставку всього складу уряду і призначила прем'єром Дениса Шмигаля.Рада затвердила новий склад Кабміну.

Так, з попереднього уряду екс-прем'єра Гончарука на своїх посадах залишилися: Федоров, Аваков, Криклій, Малюська. 5 березня у Раді розглянули питання висловлення недовіри Рябошапке.

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