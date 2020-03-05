Дубилет не исключил, что может остаться в новом составе Кабмина

Дмитрий Дубилет готов продолжить работу в новом составе Кабинете Министров для завершения начатых проектов.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.



"Большинство проектов, которыми я занимался, не завершено... Мы будем обсуждать, в каком формате я продолжу работать в правительстве. Если продолжу", - написал он.



Дубилет также поблагодарил всех своих экс-коллег за совместную работу.

По его словам, работа была не простая, все делали ошибки, но тем не менее, он уверен, что их команда принесла немало пользы для страны.



Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада отправила в отставку предыдущий состав Кабинета Министров.



4 марта Рада приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука, что повлекло за собой отставку всего состава правительства и назначила премьером Дениса Шмыгаля.



Также Рада утвердила новый состав Кабмина. Так, из предыдущего правительства экс-премьера Гончарука на своих должностях остались: Федоров, Аваков, Криклий, Малюська.



5 марта в Раде рассмотрят вопрос выражения недоверия Рябошапке.