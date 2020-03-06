"Укроборонпром" витратив 132 тис. гривень на новий дизайн свого офісу

Державний концерн (ДК) "Укроборонпром", який очолює генеральний директор Айварас Абромавичус, закупив послуги з розробки проектної документації для реконструкції частини офісного будинку, що належить концерну.

Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro.

А саме мова йде про новий дизайн інтер'єрного рішення у прибудові до будівлі "Укроборонпрому" площею 1 140 кв. м, яка розташована за адресою м. Київ, вул. Дегтярівська, 36.

17 грудня 2019 року замовником архітектурних, інженерних і планувальних послуг виступив ДК "Укроборонпром". В описі предмета закупівлі зазначено - Послуги з розробки проектної документації "Ескізний проект - Інтер'єрні рішення - Реконструкція частини адміністративної будівлі площею 1140,00 м2 по вул. Дегтярівській, 36, Київ".

Умови оплати договору передбачають порядок здійснення розрахунків у вигляді 50-відсоткового авансу (66 тис. гривень) та остаточної оплати після завершення роботи (ще 66 тис. гривень).

За даними ProZorro, ескізний проект нового інтер'єру в офісі "Укроборонпрому" за 132 тис. гривень розробить фізична особа-підприємець (ФОП) Масленникова Ніна Валентинівна.

Раніше повідомлялося, що підприємства "Укроборонпрому" найбільше заборгували по виплаті зарплати у Києві. Найбільшими боржниками є ДП НДІ "Квант", ВАТ "Завод "Маяк", ДП "КНДІ гідроприладів, ДПКДЗ "Буревісник", ВАТ КБ "Артилерійське озброєння" з сумарною заборгованістю по виплаті зарплат у розмірі 90,9 млн гривень.

10 січня заступник генерального директора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм заявив, що за останні 10 років з держконцерну вкрали близько 1 млрд гривень.

4 грудня 2019 року стало відомо, що гендиректора "Укроборонпрому" Айварасу Абромавичусу нарахована заробітна плата за жовтень у розмірі 4,336 тис. гривень, посадовий оклад заступника гендиректора Мустафи Найєма становить 43 тис. гривень. Це означає, що Найєм отримує зарплату в 10 разів більше, ніж його безпосередній керівник Абромавичус.

Як повідомляли Українські Новини, 18 жовтня 2019 року СБУ надала допуск до держтаємниці гендиректору "Укроборонпрому" Абромавичусу, незважаючи на підтверджену Президентом України Володимиром Зеленським наявність у нього громадянства Литви.

30 серпня 2019 року Президент Зеленський призначив гендиректором держконцерну "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.