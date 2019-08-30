Зеленский назначил гендиректором "Укроборонпрома" Абромавичуса

Президент Владимир Зеленский назначил генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.\r\nОб этом говорится в указе Президента №641, передают Українськi Новини.\r\n"Назначить Абромавичуса Айвараса генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром", - сказано в нем.\r\nТакже Зеленский прекратил полномочия члена наблюдательного совета "Укроборонпрома" Абромавичуса.\r\n"Прекратить полномочия члена наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" А. Абромавичуса", - сказано в нем.\r\nУказ вступает в силу со дня его опубликования.\r\nДо этого должность гендиректора занимал Павел Букин.\r\nТакже Зеленский уволил Павла Букина с должности генерального директора концерна "Укроборонпром".\r\nОб этом сказано в указе Президента №640 от 30 августа.\r\n"Освободить Букина Павла Юрьевича от должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром", - сказано в нем.\r\nБывший Президент Петр Порошенко назначил Букина гендиректором в феврале 2018 года.\r\nНапомним, ранее Айварас Абромавичус заявил, что гендиректора "Укроборонпрома" Букина нужно сменить из-за его неэффективности.\r\nВ июле "Укроборонпром" назначил председателем наблюдательного совета бывшего министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абромавичуса.