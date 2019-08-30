Зеленский назначил гендиректором "Укроборонпрома" Абромавичуса

Президент Владимир Зеленский назначил генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.

Об этом говорится в указе Президента №641, передают Українськi Новини.

"Назначить Абромавичуса Айвараса генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром", - сказано в нем.

Также Зеленский прекратил полномочия члена наблюдательного совета "Укроборонпрома" Абромавичуса.

"Прекратить полномочия члена наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" А. Абромавичуса", - сказано в нем.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

До этого должность гендиректора занимал Павел Букин.

Также Зеленский уволил Павла Букина с должности генерального директора концерна "Укроборонпром".

Об этом сказано в указе Президента №640 от 30 августа.

"Освободить Букина Павла Юрьевича от должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром", - сказано в нем.

Бывший Президент Петр Порошенко назначил Букина гендиректором в феврале 2018 года.

Напомним, ранее Айварас Абромавичус заявил, что гендиректора "Укроборонпрома" Букина нужно сменить из-за его неэффективности.

В июле "Укроборонпром" назначил председателем наблюдательного совета бывшего министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абромавичуса.