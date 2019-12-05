Заместитель Абромавичуса получает зарплату в десять раз больше чем он сам

Генеральному директор концерна "Укроборонпром", которым в августе Зеленский назначил Айвараса Абромавичуса, начислена зарплата за октябрь в размере 4,336 тыс. гривен, должностной оклад замгендиректора по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Мустафы Найема составляет 43 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе "Укроборонпрома" за подписью Найема на запрос Українських Новин.

Концерн уточняет, что должностной оклад гендиректора концерна пока не утвержден наблюдательным советам, потому оплата труда Абромавичуса осуществляется в пределах минимальной зарплаты.

За октябрь Абромавичусу было начислено 4 336 гривен, за сентябрь – 4 604 гривны.

Найем был назначен на должность замдиректора 11 ноября.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Набсовет "Укроборонпрома" собирался увеличить зарплату его директору Абромавичусу в 18 раз до 1,5 млн гривен в месяц.

Напомним, гендиректор "Укроборонпрома" Абромавичус задекларировал квадроцикл и акции шведской компании.