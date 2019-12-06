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06 декабря 2019, пятница, 14:38 31
Силовые структуры 2019-12-06T14:45:01+02:00
Українські Новини
Абромавичусу СБУ дало доступ к гостайне Украины несмотря на литовский паспорт

Абромавичусу СБУ дало доступ к гостайне Украины несмотря на литовский паспорт

Таня Войтюк
Айварас Абромавичус, СБУ, Укроборонпром, Гостайна
Айварас Абромавичус. Фото: antikor.com.ua
Айварас Абромавичус. Фото: antikor.com.ua

Служба безопасности Украины предоставила допуск с государственной тайне генеральному директору концерна "Укроборонпром" Айварасу Абромавичусу, несмотря на подтвержденное Президентом Владимиром Зеленским наличие у него гражданства Литвы, которого хотели лишить.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

"По результатам проведенной проверки Айвараса Абромавичуса в связи с допуском к государственной тайне Службой безопасности Украины предоставлено ему такой допуск 18 октября 2019 года", - говорится в ответе.

В СБУ пока не приходили документы проверки относительно доступа к гостайне замдиректора "Укроборопрома" Мустафы Найема.

В то же время Президент Владимир Зеленский во время визита в Литву в конце ноября фактически подтвердил литовским СМИ наличие у Абромавичуса литовского гражданства.

"Честно говоря, я не знал перед его назначением, что у него есть гражданство. Правда не знал. Но при этом он имеет право занимать ту должность, которую он занимает, потому что он не является госслужащим. Это не оправдывает ситуацию... Я могу, в принципе, обратиться к господину Абромавичусу и сказать, что он должен сложить то или иное гражданство", - заявил Зеленский, сообщает издание lrytas.lt.

Как сообщали Українськi Новини,  Зеленский назначил Абромавичуса гендиректором "Укроборонпрома" в конце августа.

Напомним, стало известно, что заместитель Абромавичуса Найем получает зарплату в 10 раз больше.

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