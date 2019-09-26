Больше всех задолжали по выплате зарплаты в Киеве на предприятиях "Укроборонпром"

Задолженность предприятий в Киеве по выплате заработных плат составляет 178 млн гривен по состоянию на 1 сентября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 1 сентября долг по выплате заработной платы в Киеве составил 177,6 млн грн, что на 8,6 млн грн больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 32,6 млн грн больше по сравнению с началом 2019 года", - написано в нем.

По состоянию на 1 сентября долг существовал на 69 предприятиях города, из которых 39 предприятий государственного сектора и 30 негосударственного, их задолженность составляет 129,1 млн гривен и 48,5 млн гривен соответственно.

Крупнейшими должниками являются те предприятия, которые входят в состав госконцерна "Укроборонпром" (ГП НИИ "Квант", ОАО "Завод "Маяк", ГП КНДИ гидроприборов, ДПКДЗ "Буревестник", ОАО КБ "Артиллерийское вооружение") с суммарной задолженностью составляет 90,9 млн гривен.

Также задолженность по зарплатам имеют предприятия, которые находятся в сфере управления Минрегиона - 11,9 млн гривен, Министерства инфраструктуры - 7 млн ​​гривен, Министерства энергетики и защиты окружающей среды - 5,4 млн гривен, Государственного космического агентства 5 млн гривен, Министерства развития экономики - 4,4 млн гривен, регионального отделения Фонда госимущества - 1,2 млн гривен.

Основной причиной наличия долга на госпредприятиях является нехватка оборотных средств из-за отсутствия госзаказов, несвоевременные расчеты за работы, потеря рынка сбыта.

Среди самых больших должников в негосударственном секторе остаются ОАО "Коммерческий банк "Союз" - 9,8 млн гривен, ООО "ГРУПП ДФ Интернешнл Юкрейн" - 7,4 млн гривен, ЧАО "Трест "Киевгорстрой-3" - 5,3 млн гривен, ЧАО "Банк Петрокоммерц-Украина" - 4,7 млн гривен, ООО "ФОСАГРО-Украина" - 4,2 млн гривен, ЧАО "ТММ-Энергострой" - 3,6 млн гривен, ЧАО "Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект"- 2,8 млн гривен, ООО "Кэррот" строительные материалы" - почти 2,5 млн гривен, ООО "Укргазниипроект"- 1,2 млн гривен.

Основной причиной задолженности на негосударственных предприятиях служит нехватка оборотных средств из-за уменьшения объема заказов, несвоевременные расчеты за работу, неэффективное управление имуществом и ликвидация учреждений финансовой сферы.

Отмечается, что по состоянию на 1 сентября в Киеве отсутствует просроченная задолженность по выплате зарплаты в бюджетных учреждениях, финансируемых из бюджета столицы и коммунальных предприятиях города.

Как сообщали Українськi Новини, 30 августа Президент Владимир Зеленский назначил генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.

Гендиректор "Укроборонпрома" Абромавичус задекларировал квадроцикл и акции шведской компании.

Абромавичус заявил, что государственный концерн "Укроборонпром" намерен увеличить экспорт в 5 раз до 2 млрд долларов в год до 2025 года.