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10 января 2020, пятница, 21:38 41
Силовые структуры 2020-01-10T22:00:01+02:00
Українські Новини
Из "Укроборонпрома" украли около миллиарда гривен, - Найем

Из "Укроборонпрома" украли около миллиарда гривен, - Найем

Ярина Вацяк
Мустафа Найем, Коррупция в

Заместитель генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем заявляет, что за последние десять лет из концерна украли около миллиарда гривен.

Об этом Найем написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Миллиард гривен. Почти столько украли в "Укроборонпрома" за последние 10 лет. Это - около 300 тысяч гривен в день, которые выводили в оффшоры и раскладывали по частным карманам. Одно уголовное производство в неделю. Столько в среднем открывали дел в отношении концерна или предприятий-участников за все годы его существования. На данный момент расследованием этих дел заняты все правоохранительные органы страны ", - написал он.

Найем отметил, что это официальные данные, а реальные объемы хищений значительно выше.

В то же время, по словам Найема, за шесть месяцев новое руководство Укроборонпрома передало в правоохранительные органы материалы, по которым возбуждено 85 производства, в частности против бывших руководителей концерна.

Как сообащли Українські Новини, "Укроборонпром" засекретил премии и надбавки Найема.

11 ноября 2019 года бывший депутат Верховной Рады Украины Мустафа Найем был назначен на должность замгендиректора госконцерна "Укроборонпром" по вопросам взаимодействия с органами государственной власти.

Тем временем, Абромавичус решил не допускать Найема к гостайне.

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