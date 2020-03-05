Гривня на міжбанку зміцнилася: курс на четвер

В той час, як населення збільшило здачу валюти майже в 3 рази, а економісти прогноз курсу долара в цьому році можна умовно розділили на три групи, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в середу на 15 коп. в четвер зміцнився на 12 коп. до 24,71 UAH\/USD. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,76-24,78 UAH\/USD, потім котирування знизилися до 24,72-24,74 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 24,70-24,72 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 4,09% з 23,74 UAH\/USD до 24,71 UAH\/USD. В 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 5 березня, на 4,78 коп. до 24,8908 UAH\/USD. Раніше банкіри і аналітики прогнозували збереження курсу гривні на рівні 24,3-24,8 UAH\/USD у березні.