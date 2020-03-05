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05 березня 2020, четвер, 17:35 6
Фінанси 2020-03-05T17:47:56+02:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку зміцнилася: курс на четвер

Гривня на міжбанку зміцнилася: курс на четвер

Ярина Вацяк
Курс валют, курс долара, курс гривні, Міжбанк
Гроші
Гроші

В той час, як населення збільшило здачу валюти майже в 3 рази, а економісти прогноз курсу долара в цьому році можна умовно розділили на три групи, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в середу на 15 коп. в четвер зміцнився на 12 коп. до 24,71 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,76-24,78 UAH/USD, потім котирування знизилися до 24,72-24,74 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,70-24,72 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 4,09% з 23,74 UAH/USD до 24,71 UAH/USD.

В 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 5 березня, на 4,78 коп. до 24,8908 UAH/USD.

Раніше банкіри і аналітики прогнозували збереження курсу гривні на рівні 24,3-24,8 UAH/USD у березні.

 

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