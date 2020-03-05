Гривня на міжбанку зміцнилася: курс на четвер

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,76-24,78 UAH/USD, потім котирування знизилися до 24,72-24,74 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,70-24,72 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 4,09% з 23,74 UAH/USD до 24,71 UAH/USD.

В 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 5 березня, на 4,78 коп. до 24,8908 UAH/USD.

Раніше банкіри і аналітики прогнозували збереження курсу гривні на рівні 24,3-24,8 UAH/USD у березні.