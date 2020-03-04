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04 марта 2020, среда, 18:10 71
Экономика 2020-03-04T18:11:12+02:00
Українські Новини
Гривна на межбанке укрепилась на 15 копеек в среду

Гривна на межбанке укрепилась на 15 копеек в среду

Валерия Драгомирова
Курс гривны, Межбанк, курс доллара, Межбанковский валютный рынок
Деньги
Деньги

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 9 коп. в среду укрепился на 15 коп. до 24,83 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,00-25,03 UAH/USD, затем котировки снизились до 24,86-24,88 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,80-24,86 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 4,59% с 23,74 UAH/USD до 24,83 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD. 

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился по сравнению на 11,89 коп. до 25,0819 UAH/USD, а курс покупки повысился на 14,03 коп. до 24,7794 UAH/USD.


2 марта гривна на межбанке снизилась на 24 копейки

Тем временем украинские банкиры утверждают, что курс гривны в ближайшее время может зависеть от распространения коронавируса и его влияния на мировую экономику.

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