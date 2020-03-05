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05 березня 2020, четвер, 15:20 5
Азія 2020-03-05T17:00:04+02:00
Українські Новини
Через коронавірус закривають головну святиню християнського світу

Через коронавірус закривають головну святиню християнського світу

Кира Молчанова
Палестина, Храм, Близький схід, Коронавірус
Храм Різдва Христового у Віфлеємі. Фото: Вікіпедія
Храм Різдва Христового у Віфлеємі. Фото: Вікіпедія

Храм Різдва Христового у Вифлеємі в четвер закривають через поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на представника палестинського міністерства туризму.

"Ми поінформували, що Храм Різдва Христового буде закритий сьогодні з 16:00 до надходження нового розпорядження", - сказав представник відомства.

У повідомленні йдеться, що перед закриттям храм продезінфікують через те, що на Близькому Сході поширюється епідемія нового типу коронавірусу COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, Саудівська Аравія тимчасово закрила в'їзд у країну для паломників, які хочуть відвідати Мекку і Мечеть пророка в Медіні через поширення інфекції COVID-2019.

Тим часом, у Чернівцях з підозрою на коронавірус у лікарні знаходяться ще дві людини.

На тлі поширення інфекції заступник міністра охорони здоров'я Ляшко заявив, що в Україні скасують масові заходи через розповсюдження інфекції.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що епідемія коронавірусу COVID-19 сталася в результаті витоку в закритій лабораторії в китайському Ухані.

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