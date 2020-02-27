Саудовская Аравия закрывает святыни из-за распространения коронавируса

Пока коронавирус распространяется по миру, Саудовская Аравия временно закрыла въезд в страну для паломников, которые хотят посетить Мекку и Мечеть пророка в Медине из-за распространения инфекции COVID-2019.

Об этом сообщает МИД Саудовской Аравии.

"Въезд в королевство с целью умры и посещения Мечети пророка временно прекращен", — говорится в сообщении.

Кроме того, теперь в Саудовскую Аравию нельзя попасть по туристическим визам "для тех, кто приезжает из стран, в которых распространение нового коронавируса представляет опасность, в соответствии с критериями, определенными компетентными органами здравоохранения королевства".

МИД Саудовской Аравии

На данный момент коронавирусом в мире заразились 82 446 человек. 33 212 пациентов выздоровели, а 2 808 умерли.

Как сообщали Українські Новини, в Польше сообщили о первом случае заболевания коронавирусом.

Тем временем, в Киеве уже назвали больницы, куда будут привозить пациентов с COVID-2019.

Пока в Черновицкой области два человека находятся в больнице с подозрением на коронавирус. У них повышенная температура.