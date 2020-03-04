Повноваження призначеними міністрів будуть виконувати їх заступники

Кабінет Міністрів на чолі з новопризначеним прем'єр-міністром Денисом Шмигалем прийняв присягу і приступив до роботи, а лідер партії "Слуга народу", перший заступник голови фракції у Верховній Раді Олександр Корнієнко заявив, що повноваження призначеними міністрів будуть виконувати їх заступники.

Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"Повноваження будуть покладатися на перших заступників міністрів у статусі тимчасово виконуючого обов'язки. Але ці питання ми швидко вирішимо. Максимум на наступному пленарному тижні. Доведеться влаштувати додаткову позачергову сесію", - сказав Корнієнко.

У середу Рада затвердила новий склад Кабінету Міністрів без міністра освіти, культури, економіки і аграрної політики.

Як повідомляли Українські новини, Рада затвердила новий склад Кабміну: список міністрів.

Сьогодні, 4 березня, Верховна Рада зібралася на позачергове засідання, де і прийняла відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука, що спричинило за собою відставку всього уряду, і призначила нового прем'єрар-міністра - Дениса Шмигаля, а також затвердила новий склад Кабміну. Зеленський був присутній Верховній Раді в день призначення нового Кабміну виступав з допомогою суфлера і оцінив роботу Кабміну Гончарука.