Чоловік помер від грипу в Рівному

У той час, як в Києві знизилася кількість хворих на грип і ГРВІ, 4 березня стало відомо, що в Рівному 65-річний чоловік помер від грипу. Про це Українським Новинам 4 березня повідомив Рівненський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я.

Чоловік перебував на лікуванні в Рівненській міській лікарні з 28 лютого.

Він був жителем обласного центру.

Аналізи підтвердили наявність у чоловіка вірусу грипу А.

Даний випадок смерті від грипу є четвертим в області в 2020 році.

Як повідомляли Українські Новини, з 10 по 23 лютого від грипу померли 20 осіб. Всього з жовтня 2019 року 48 осіб померли від ускладнень грипу.

Також в зв'язку з періодом підвищеної епідеміологічної захворюваності на грип та гострі распіраторні вірусні інфекції "Київпастранс" кожен день дезінфікує свій транспорт перед виходом на маршрут.

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