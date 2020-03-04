підписатися на розсилку
24.6 25.07
27.25 28.02
˟
04 березня 2020, середа, 19:11 26
Суспільство 2020-03-05T02:05:58+02:00
Українські Новини
Чоловік помер від грипу в Рівному

Чоловік помер від грипу в Рівному

Василь Трухан
Грип, Рівне, Вірус, смерть выд грипу
Фото: pixabay
Фото: pixabay

У той час, як в Києві знизилася кількість хворих на грип і ГРВІ, 4 березня стало відомо, що в Рівному 65-річний чоловік помер від грипу. Про це Українським Новинам 4 березня повідомив Рівненський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я.

Чоловік перебував на лікуванні в Рівненській міській лікарні з 28 лютого.

Він був жителем обласного центру.

Аналізи підтвердили наявність у чоловіка вірусу грипу А.

Даний випадок смерті від грипу є четвертим в області в 2020 році.

Як повідомляли Українські Новини, з 10 по 23 лютого від грипу померли 20 осіб. Всього з жовтня 2019 року 48 осіб померли від ускладнень грипу.

Також в зв'язку з періодом підвищеної епідеміологічної захворюваності на грип та гострі распіраторні вірусні інфекції "Київпастранс" кожен день дезінфікує свій транспорт перед виходом на маршрут.

Раніше повідомлялося про те, як розрізнити симптоми і збудники грипу і острих распіраторних вірусних інфекцій, а також про те, як захиститися від грипу та що необхідно робити при перших симптомах.

Більше новин про: Грип Рівне Вірус смерть выд грипу

Новим прем'єр-міністром став Денис Шмигаль
Найяскравіші цитати Зеленського про Кабмін
Новини
Завтра Рада збереться на позачергове засідання для розгляду висловлення недовіри Рябошапці 23:52
Ахметов платив Шмигалю за 300 тисяч гривень в місяць 23:23
Повноваження призначеними міністрів будуть виконувати їх заступники 23:01
Новим міністром розвитку громад став Олексій Чернишов: що про нього відомо 22:38
Що відомо про нового міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба 22:10
більше новин
Міністра фінансів і главу митниці потрібно відправляти у відставку, - нардеп Холодов 20:34
Україна повинна захистити свій ринок від китайського імпорту сталі, - експерти 12:45
Програму Зеленського з будівництва доріг загрожують зірвати "тендерні тролі", - ЗМІ 11:11
ЗМІ знайшли в ДАБК київських Бонні і Клайд: закоханих запідозрили у схемах, здирництві та корупції 13:25
Мітинги під будинком хворого на коронавірус в Чернівцях.Фото: promin.cv.ua
Сусіди хворого на коронавірус українця в Чернівцях під під'їздом вимагають ізолювати його дружину в лікарні 21:13
більше новин
Приїде на високу температуру: через коронавірус змінять правила виклику "швидкої" та лікаря 12:45
"Дарниця" прискорила процес розробки препаратів завдяки SAP/OpenText 16:08
Мітинги під будинком хворого на коронавірус в Чернівцях.Фото: promin.cv.ua
Сусіди хворого на коронавірус українця в Чернівцях під під'їздом вимагають ізолювати його дружину в лікарні 21:13
Ще шістьох осіб в Україні перевіряють на коронавірус 12:45
Може однофамілець подав, — пресслужба Гончарука заперечує інформацію про позов проти Разумкова 20:52
більше новин
Завтра Рада збереться на позачергове засідання для розгляду висловлення недовіри Рябошапці
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok