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26 февраля 2020, среда, 14:50 194
Общество 2020-02-26T16:43:08+02:00
Українські Новини
В Украине за две недели от гриппа умерли 20 человек

В Украине за две недели от гриппа умерли 20 человек

Елизавета Кесельман
Минздрав, Грипп, эпидемия, Коронавирус, смерть от гриппа

Эпидпорог заболевания гриппом в Киеве снизился на 5%. По словам Минздрава, в 9 учебных заведениях столицы частично остановили занятия. С середины февраля (с 10 по 16 февраля), в Украине от гриппа умерли 10 человек. Такое же количество случаев наблюдается и за прошедшую неделю (с 17 по 23 февраля). Всего с октября 2019 года 48 человек умерли от осложнений гриппа. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

За прошедшую неделю ОРВИ заболели 217,459 тыс. человек, из них 61,3% - дети.

Интенсивный показатель заболеваемости составил 568,7 на 100 тыс.населения, что на 19,3% больше эпидемического порога по Украине.

Согласно сообщению, в стране зафиксировано широкое географическое распространение гриппа.

В Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской областях и в городе Киев сохраняется неэпидемический уровень активности гриппа и ОРВИ.

Во всех других областях Украины зарегистрирована эпидемическая активность различной интенсивности.

Как сообщали Українськi Новини, 24 февраля Украина ввела проверку температуры тела пассажиров из всех стран с зафиксированными случаями коронавируса.

Согласно данным Министерства здравоохранения, в Украине не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом.

20 февраля самолет авиакомпании SkyUp с эвакуированными из китайского Уханя украинцами и иностранными гражданами приземлился в международном аэропорту "Харьков".

Эвакуированые помещены на карантин в медцентр "Новые Санжары" Полтавской области.

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