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02 марта 2020, понедельник, 20:20 161
Общество 2020-03-02T20:30:27+02:00
Українські Новини
В Киеве снизилось количество заболевших гриппом и ОРВИ

В Киеве снизилось количество заболевших гриппом и ОРВИ

Елена Новикова
Грипп, ОРВИ, Заболевание, Эпидпорог
Врач. Фото: pixabay
Врач. Фото: pixabay

Количество заболевших гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями в Киеве снизилось на 5,7% в период с 24 февраля по 1 марта по сравнению с предыдущей неделей, в 13 учебных заведениях частично приостановлены занятия. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, передают Українські Новини.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сообщил, что интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, который не требует введения дополнительных мер, и ниже базовой линии на 39,3%.

Заболели 13 758 человек, в том числе 8 805 ребенка (снижение на 4,6%) и 4 953 взрослых (снижение на 7,6%).

Поворозник отметил, что в структуре заболеваемости дети составляют 64%, среди школьников заболеваемость снизилась на 5,3% (3 904 зарегистрированных случая).

В медицинские учреждения госпитализированы 233 человека, из них 155 - дети.

С начала эпидемического сезона в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения 51,5 тыс. людей вакцинировались против гриппа.

Поворозник также сообщил, что в 8 школах восстановлен образовательный процесс.

Как сообщали Українські Новини, с 10 по 23 февраля от гриппа умерли 20 человек.

Ранее сообщалось о том, как отличить грипп от ОРВИ.

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