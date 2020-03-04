Ще шістьох осіб в Україні перевіряють на коронавірус

Після того, як вчора в Україні зафіксували перший випадок коронавірусу, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляє, що станом на поточний момент проводиться дослідження на виявлення коронавірусу Covid-19 6 зразків.

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"На дослідженні 6 підозр на коронавірус. Ці люди ізольовані", - сказав Ляшко.

З яких регіонів прийшли зразки для аналізів, він не уточнив.

За словами заступника міністра, стан хворого, у якого виявлено коронавірус, задовільний, симптомів розвитку пневмонії немає.

Як повідомляли Українські Новини, один з чотирьох аналізів, про які говорило міністерство охорони здоров'я, виявився позитивним, в Україні підтвердили перший випадок захворювання людини на китайський коронавірус 2019-nCoV.

Також у ВООЗ заявили, що світ не готовий до епідемії коронавірусу. А 30 січня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайний стан в сфері охорони здоров'я в світі.

Також МОЗ озвучили умови, при яких через коронавірус в країні введуть карантин.