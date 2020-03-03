У Чернівцях через коронавірус почнуть дезінфікувати маршрутки і тролейбуси

У Чернівцях, де 3 березня вперше в Україні зареєстрували хворого з коронавірусом, у всіх маршрутках і тролейбусах будуть щодня проводити дезінфекцію. Про це на брифінгу повідомив мер Олексій Каспрук. "Створені мобільні групи, які будуть контролювати процес дезінфекції і миття маршрутних автобусів і тролейбусів. Вказівку дано жоден тролейбус і автобус, який не вимитий і не продезинфікований, на лінію не випускати", — сказав Олексій Каспрук. Як повідомляли Українські Новини, симптоми зараження коронавірусом у хворого українця з'явилися через тиждень після зараження. Зараз заражений чоловік перебуває під наглядом лікарів. Його аналізи відправлять до Лондона для перевірки. Крім того, на карантин відправлять 35 осіб, які контактували з першим хворим. У самих Чернівцях навчальні заклади на карантин не закриватимуть, хоча влада міста рекомендувала обмежити масові заходи. Тим часом в українців, яких привезли з Уханя, закінчується термін перебування на карантині в санаторії у Нових Санжарах.