Симптомы коронавируса у заразившегося украинца появились через неделю

В то время как в Украине зафиксировали первый случай коронавируса, симптомы COVID-2019 у украинца, который путешествовала по Италии, проявились спустя неделю после начала поездки.

Об этом сообщает Черновецкая областная государственная администрация на Facebook.

В ОГА сообщили, что больной вместе с женой с 21 февраля путешествовал по Италии. В путешествии и по возвращению домой (через Румынию) 26 февраля чувствовал себя хорошо. Пограничники на контрольно-пропускном пункте "Порубное" измерили ему температуру, она была нормальной.

Лихорадка и першение в горле появились у мужчины 28 февраля. Он сразу же обратился к семейному врачу и оставался дома. В больницу больного забрала "скорая". Медиков предупредили, что человек побывал в Италии и мог контактировать с инфицированными коронавирусом, поэтому они выехали на вызов в защитных костюмах.

Мужчина вернулся в Украину на автомобиле, в котором была только его жена. Сейчас она чувствует себя хорошо и находится в самоизоляции. Также инфицированный контактировал с пограничником, который мерил температуру. За ним наблюдают врачи.

"Превентивные меры, знание алгоритма действий, который необходимо применять, вооружает нас как общество для того, чтобы грамотно вести себя в таких ситуациях, когда установлен факт инфицирования", - сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

В ОГА напоминают, что на Буковине работает круглосуточная "горячая линия" для информирования населения о получении медицинской помощи в случае появления симптомов, похожих на коронавирус COVID-19.

На нее советуют звонить всем, кто находился в странах с зарегистрированными случаями COViD-19 в случае ухудшения самочувствия, даже если при пересечении границы они не имели проблем со здоровьем.

Телефон круглосуточной "горячей линии": 066 084 93 13.

Пост на Facebook Черновецкой ОДА

Как сообщали Українські Новини, мужчина с коронавирусом находится под наблюдением врачей, а анализы заболевшего отправят в Лондон для проверки. На карантин также отправили 35 человек в связи с первым случаем заболевания.

Тем временем в Черновцах пока не будут закрывать учебные заведения на карантин, но могут ограничить массовые мероприятия из-за коронавируса в городе.